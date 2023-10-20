Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 20.10.2023 (обновлено: 20:15 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/vzryvy-1904249301.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 20.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Повторные взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в пятницу в районе Кривого Рога в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T20:03
2023-10-20T20:15
специальная военная операция на украине
кривой рог
николаевская область
вооруженные силы рф
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_0:217:2591:1674_1920x0_80_0_0_57bb392b8fc943cc98f8a9c81cf8673a.jpg
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Повторные взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в пятницу в районе Кривого Рога в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.Ранее в пятницу сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины. "Снова сообщают о взрывах в районе Кривого Рога", - говорится в сообщении издания. Ранее в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрыве в Кривом Роге, данные о последствиях не приводились. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231018/zaporozhe-1903559099.html
кривой рог
николаевская область
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_44:0:2345:1726_1920x0_80_0_0_7081a3f08a99c91c6fe4bf724ce5f9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кривой рог, николаевская область, вооруженные силы рф, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

"Страна": в Кривом Роге прогремели повторные взрывы

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Повторные взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в пятницу в районе Кривого Рога в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Ранее в пятницу сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины.
"Снова сообщают о взрывах в районе Кривого Рога", - говорится в сообщении издания.
Ранее в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрыве в Кривом Роге, данные о последствиях не приводились.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Рогов сообщил о гибели двух жителей Запорожья от ракеты украинской ПВО
18 октября, 12:10
 
Специальная военная операция на УкраинеКривой РогНиколаевская областьВооруженные силы РФДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала