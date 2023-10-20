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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 20.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Повторные взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в пятницу в районе Кривого Рога в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T20:03
2023-10-20T20:03
2023-10-20T20:15
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кривой рог
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Повторные взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в пятницу в районе Кривого Рога в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.Ранее в пятницу сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины. "Снова сообщают о взрывах в районе Кривого Рога", - говорится в сообщении издания. Ранее в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрыве в Кривом Роге, данные о последствиях не приводились. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231018/zaporozhe-1903559099.html
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кривой рог, николаевская область, вооруженные силы рф, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Страна": в Кривом Роге прогремели повторные взрывы