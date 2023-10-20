https://ria.ru/20231020/vzryv-1904226345.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 20.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Взрыв на фоне воздушной тревоги прогремел в пятницу в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:15
2023-10-20T18:15
2023-10-20T18:15
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
кировоградская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_0:217:2591:1674_1920x0_80_0_0_57bb392b8fc943cc98f8a9c81cf8673a.jpg
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Взрыв на фоне воздушной тревоги прогремел в пятницу в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.Ранее в пятницу сообщалось, что в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога. На данный момент она также начала звучать и в Одесской области. "Кривой Рог… Взрыв", - говорится в сообщении.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231018/zaporozhe-1903559099.html
кривой рог
днепропетровская область
кировоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_44:0:2345:1726_1920x0_80_0_0_7081a3f08a99c91c6fe4bf724ce5f9ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кривой рог, днепропетровская область, кировоградская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
"Зеркало недели": в Кривом Роге прогремели взрывы