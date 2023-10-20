https://ria.ru/20231020/vzryv-1904226345.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 20.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Взрыв на фоне воздушной тревоги прогремел в пятницу в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:15

2023-10-20T18:15

2023-10-20T18:15

специальная военная операция на украине

кривой рог

днепропетровская область

кировоградская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Взрыв на фоне воздушной тревоги прогремел в пятницу в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.Ранее в пятницу сообщалось, что в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога. На данный момент она также начала звучать и в Одесской области. "Кривой Рог… Взрыв", - говорится в сообщении.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231018/zaporozhe-1903559099.html

кривой рог

днепропетровская область

кировоградская область

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кривой рог, днепропетровская область, кировоградская область, вооруженные силы рф