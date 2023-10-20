https://ria.ru/20231020/voyna-1903976348.html
Байден: США не хотят войны с Россией
Байден: США не хотят войны с Россией - РИА Новости, 20.10.2023
Байден: США не хотят войны с Россией
Вашингтон не хочет, чтобы американская армия воевала с российской, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T03:15
2023-10-20T03:15
2023-10-20T03:55
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Вашингтон не хочет, чтобы американская армия воевала с российской, заявил президент США Джо Байден.По его словам, если РФ нападет на союзников НАТО, то США будут защищать "каждый дюйм НАТО"."Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против неё", - сказал Байден в ходе обращения к нации.
https://ria.ru/20231020/ispytaniya-1903973284.html
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вашингтон (штат), сша, в мире, джо байден, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия
Вашингтон (штат), США, В мире, Джо Байден, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия
Байден: США не хотят войны с Россией
Байден: Вашингтон не хочет войны между Россией и США