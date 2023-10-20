https://ria.ru/20231020/voyna-1903976348.html

Байден: США не хотят войны с Россией

Байден: США не хотят войны с Россией - РИА Новости, 20.10.2023

Байден: США не хотят войны с Россией

Вашингтон не хочет, чтобы американская армия воевала с российской, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T03:15

2023-10-20T03:15

2023-10-20T03:55

вашингтон (штат)

сша

в мире

джо байден

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Вашингтон не хочет, чтобы американская армия воевала с российской, заявил президент США Джо Байден.По его словам, если РФ нападет на союзников НАТО, то США будут защищать "каждый дюйм НАТО"."Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против неё", - сказал Байден в ходе обращения к нации.

https://ria.ru/20231020/ispytaniya-1903973284.html

вашингтон (штат)

сша

россия

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вашингтон (штат), сша, в мире, джо байден, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия