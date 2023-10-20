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В суде Калининграда озвучили свидетельства опытов нацистов над детьми

В суде Калининграда озвучили свидетельства опытов нацистов над детьми - РИА Новости, 20.10.2023

В суде Калининграда озвучили свидетельства опытов нацистов над детьми

Дети, которые были угнаны с территории СССР или родились в концлагерях в годы Великой Отечественной войны, стали жертвами опытов немецких медиков, следует из... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:29

2023-10-20T17:29

2023-10-20T17:29

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КАЛИНИНГРАД, 20 окт - РИА Новости. Дети, которые были угнаны с территории СССР или родились в концлагерях в годы Великой Отечественной войны, стали жертвами опытов немецких медиков, следует из показаний по делу о геноциде на территории бывшей территории Восточной Пруссии (ныне Калининградская область) свидетельницы Любови Ивановны Платоновой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В пятницу в Калининградском областном суде состоялось первое заседание по делу. "По рассказам матери, когда я родилась, меня сразу же забрала охрана. Видеть ребенка разрешили крайне редко, поднося его к ограждению. Я сама не помню, мать рассказывала, что в лагере производились опыты над детьми, их облучали рентгеном", - написала в показаниях Любовь Платонова. Женщина родилась в концлагере в 1944 году. По ее показаниям, мать была угнана в концлагерь на территорию Восточной Пруссии с территории Брянска. В лагере её заставляли работать, скудно кормили, содержали в плохих условиях. На суде также была представлена видеозапись свидетельских показаний бывшей заключенной одного из немецкий лагерей Анны Александровны Купцовой. Видеозапись проведена в 2020 году в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 357 УК РФ "Геноцид". Она рассказывает, что в 1944 году ее семья (она, мать, брат и сестра) была заключена в концлагерь в Восточной Пруссии, откуда их вывезли на продажу в город Тильзит (ныне - Советск). Их семью купил немец, который проживал в деревне Демен. Позднее он продал ее сестру другому жителю этой деревни. Мать ее работала разнорабочей в свинарнике. Денег не платили. Питались хлебом - 1 кг на всю семью - и очистками, которые приносила мать. Ели также траву из канавы. Немец, у которого они жили и работали, плохо к ним относился, избивал мать так, что та не могла встать. Анна Александровна подробно рассказала, как фашистами производился отбор пленных для покупки в работники. Семьи группами размещались на площади у вокзала в Тильзите. Целый день их рассматривали, оценивали немецкие жители, могли поднять голову или руки, рассматривая "товар". Среди воспоминаний - как сгоняли на главную площадь рабочих всех лагерей на допрос, если не находили виновников - расстреливали каждого 10-го человека, не важно, кто это был — женщина, старик или ребенок. "Я шла по дороге, у меня нога болела, я хромала. Стояли немцы и натравили на меня собаку. Им было очень весело, они смеялись, как я с больной ногой прыгаю по заграждениям, чтобы убежать от собаки", - вспоминает Анна Александровна. Семья Купцовой была освобождена советскими войсками в 1945 году. Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже 17-м в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Калужской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.

https://ria.ru/20231010/veteran-1901885815.html

https://ria.ru/20231019/pamyatniki-1903866604.html

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