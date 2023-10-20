Рейтинг@Mail.ru
В суде Калининграда озвучили свидетельства опытов нацистов над детьми - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/vov-1904209747.html
В суде Калининграда озвучили свидетельства опытов нацистов над детьми
В суде Калининграда озвучили свидетельства опытов нацистов над детьми - РИА Новости, 20.10.2023
В суде Калининграда озвучили свидетельства опытов нацистов над детьми
Дети, которые были угнаны с территории СССР или родились в концлагерях в годы Великой Отечественной войны, стали жертвами опытов немецких медиков, следует из... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:29
2023-10-20T17:29
калининградская область
россия
калининград
калининградский областной суд
без срока давности
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847553460_0:299:3000:1987_1920x0_80_0_0_be2ce755c8568d6c632c69a037c63561.jpg
КАЛИНИНГРАД, 20 окт - РИА Новости. Дети, которые были угнаны с территории СССР или родились в концлагерях в годы Великой Отечественной войны, стали жертвами опытов немецких медиков, следует из показаний по делу о геноциде на территории бывшей территории Восточной Пруссии (ныне Калининградская область) свидетельницы Любови Ивановны Платоновой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В пятницу в Калининградском областном суде состоялось первое заседание по делу. "По рассказам матери, когда я родилась, меня сразу же забрала охрана. Видеть ребенка разрешили крайне редко, поднося его к ограждению. Я сама не помню, мать рассказывала, что в лагере производились опыты над детьми, их облучали рентгеном", - написала в показаниях Любовь Платонова. Женщина родилась в концлагере в 1944 году. По ее показаниям, мать была угнана в концлагерь на территорию Восточной Пруссии с территории Брянска. В лагере её заставляли работать, скудно кормили, содержали в плохих условиях. На суде также была представлена видеозапись свидетельских показаний бывшей заключенной одного из немецкий лагерей Анны Александровны Купцовой. Видеозапись проведена в 2020 году в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 357 УК РФ "Геноцид". Она рассказывает, что в 1944 году ее семья (она, мать, брат и сестра) была заключена в концлагерь в Восточной Пруссии, откуда их вывезли на продажу в город Тильзит (ныне - Советск). Их семью купил немец, который проживал в деревне Демен. Позднее он продал ее сестру другому жителю этой деревни. Мать ее работала разнорабочей в свинарнике. Денег не платили. Питались хлебом - 1 кг на всю семью - и очистками, которые приносила мать. Ели также траву из канавы. Немец, у которого они жили и работали, плохо к ним относился, избивал мать так, что та не могла встать. Анна Александровна подробно рассказала, как фашистами производился отбор пленных для покупки в работники. Семьи группами размещались на площади у вокзала в Тильзите. Целый день их рассматривали, оценивали немецкие жители, могли поднять голову или руки, рассматривая "товар". Среди воспоминаний - как сгоняли на главную площадь рабочих всех лагерей на допрос, если не находили виновников - расстреливали каждого 10-го человека, не важно, кто это был — женщина, старик или ребенок. "Я шла по дороге, у меня нога болела, я хромала. Стояли немцы и натравили на меня собаку. Им было очень весело, они смеялись, как я с больной ногой прыгаю по заграждениям, чтобы убежать от собаки", - вспоминает Анна Александровна. Семья Купцовой была освобождена советскими войсками в 1945 году. Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже 17-м в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Калужской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.
https://ria.ru/20231010/veteran-1901885815.html
https://ria.ru/20231019/pamyatniki-1903866604.html
калининградская область
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847553460_228:0:2923:2021_1920x0_80_0_0_919abc0aa75b67c4bce6b1bcdf859b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, россия, калининград, калининградский областной суд, без срока давности, общество
Калининградская область, Россия, Калининград, Калининградский областной суд, Без срока давности, Общество
В суде Калининграда озвучили свидетельства опытов нацистов над детьми

В Калининграде суд озвучил свидетельства опытов нацистов над детьми в годы ВОВ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПервые заключенные транспортируются в Освенцим, созданный 27 апреля 1940 года по распоряжению Генриха Гиммлера
Первые заключенные транспортируются в Освенцим, созданный 27 апреля 1940 года по распоряжению Генриха Гиммлера - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Первые заключенные транспортируются в Освенцим, созданный 27 апреля 1940 года по распоряжению Генриха Гиммлера. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 20 окт - РИА Новости. Дети, которые были угнаны с территории СССР или родились в концлагерях в годы Великой Отечественной войны, стали жертвами опытов немецких медиков, следует из показаний по делу о геноциде на территории бывшей территории Восточной Пруссии (ныне Калининградская область) свидетельницы Любови Ивановны Платоновой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу в Калининградском областном суде состоялось первое заседание по делу.
Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Синявская - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В Абхазии ветерана ВОВ поздравили со 101-летием
10 октября, 22:50
"По рассказам матери, когда я родилась, меня сразу же забрала охрана. Видеть ребенка разрешили крайне редко, поднося его к ограждению. Я сама не помню, мать рассказывала, что в лагере производились опыты над детьми, их облучали рентгеном", - написала в показаниях Любовь Платонова.
Женщина родилась в концлагере в 1944 году. По ее показаниям, мать была угнана в концлагерь на территорию Восточной Пруссии с территории Брянска. В лагере её заставляли работать, скудно кормили, содержали в плохих условиях.
На суде также была представлена видеозапись свидетельских показаний бывшей заключенной одного из немецкий лагерей Анны Александровны Купцовой. Видеозапись проведена в 2020 году в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 357 УК РФ "Геноцид".
Она рассказывает, что в 1944 году ее семья (она, мать, брат и сестра) была заключена в концлагерь в Восточной Пруссии, откуда их вывезли на продажу в город Тильзит (ныне - Советск). Их семью купил немец, который проживал в деревне Демен. Позднее он продал ее сестру другому жителю этой деревни. Мать ее работала разнорабочей в свинарнике. Денег не платили. Питались хлебом - 1 кг на всю семью - и очистками, которые приносила мать. Ели также траву из канавы. Немец, у которого они жили и работали, плохо к ним относился, избивал мать так, что та не могла встать.
Анна Александровна подробно рассказала, как фашистами производился отбор пленных для покупки в работники. Семьи группами размещались на площади у вокзала в Тильзите. Целый день их рассматривали, оценивали немецкие жители, могли поднять голову или руки, рассматривая "товар". Среди воспоминаний - как сгоняли на главную площадь рабочих всех лагерей на допрос, если не находили виновников - расстреливали каждого 10-го человека, не важно, кто это был — женщина, старик или ребенок.
"Я шла по дороге, у меня нога болела, я хромала. Стояли немцы и натравили на меня собаку. Им было очень весело, они смеялись, как я с больной ногой прыгаю по заграждениям, чтобы убежать от собаки", - вспоминает Анна Александровна.
Семья Купцовой была освобождена советскими войсками в 1945 году.
Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже 17-м в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Калужской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Путин подписал закон об облегчении содержания памятников ВОВ
19 октября, 15:16
 
Калининградская областьРоссияКалининградКалининградский областной судБез срока давностиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала