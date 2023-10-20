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Российские игристые вина заняли почти 70 процентов рынка в стране
Российские игристые вина заняли почти 70 процентов рынка в стране - РИА Новости, 20.10.2023
Российские игристые вина заняли почти 70 процентов рынка в стране
Доля отечественного игристого вина в магазинах РФ почти достигла 70%, а тихого - превысила 50%, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T04:52
2023-10-20T04:52
2023-10-20T04:52
россия
виктор евтухов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Доля отечественного игристого вина в магазинах РФ почти достигла 70%, а тихого - превысила 50%, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Российское вино в полном объеме реализуется в торговле. В настоящее время, по экспертным оценкам, в торговых сетях представлены порядка 52% тихих и 68% игристых российских вин от общего объема", - заявил он. По его словам, власти помогают продвижению продукта на рынке. Так, Минпромторг совместно с Минсельхозом проводит акцию "Дни российских вин" для увеличения продаж и узнаваемости отечественного вина, кроме того, по словам Евтухова, эффективным каналом продаж стали винные ярмарки. В начале октября в Роскачестве рассказывали РИА Новости, что популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низкого значения за последние два года - лишь 17% граждан считают, что оно значительно качественнее отечественного. Тем временем доля потребителей, отдающих предпочтение российским винам, продолжает увеличиваться - так, 22% граждан считают его более качественным, чем зарубежное, а 29% полагают, что не все, но большинство отечественных вин превосходят по качеству зарубежные. В 2022 году в России было произведено 60,7 миллиона декалитров вина, что на 13% больше показателей предыдущего года, а за 6 лет его производство выросло практически вдвое.
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россия, виктор евтухов, экономика
Россия, Виктор Евтухов, Экономика
Российские игристые вина заняли почти 70 процентов рынка в стране
Минпромторг: российские игристые вина заняли почти 70 процентов рынка в стране
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Доля отечественного игристого вина в магазинах РФ почти достигла 70%, а тихого - превысила 50%, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
«
"Российское вино в полном объеме реализуется в торговле. В настоящее время, по экспертным оценкам, в торговых сетях представлены порядка 52% тихих и 68% игристых российских вин от общего объема", - заявил он.
По его словам, власти помогают продвижению продукта на рынке. Так, Минпромторг совместно с Минсельхозом проводит акцию "Дни российских вин" для увеличения продаж и узнаваемости отечественного вина, кроме того, по словам Евтухова, эффективным каналом продаж стали винные ярмарки.
В начале октября в Роскачестве рассказывали РИА Новости, что популярность зарубежного вина в России
достигла рекордно низкого значения за последние два года - лишь 17% граждан считают, что оно значительно качественнее отечественного. Тем временем доля потребителей, отдающих предпочтение российским винам, продолжает увеличиваться - так, 22% граждан считают его более качественным, чем зарубежное, а 29% полагают, что не все, но большинство отечественных вин превосходят по качеству зарубежные.
В 2022 году в России было произведено 60,7 миллиона декалитров вина, что на 13% больше показателей предыдущего года, а за 6 лет его производство выросло практически вдвое.
Российское вино качественнее импортного, заявил эксперт