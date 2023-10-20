https://ria.ru/20231020/victorias_secret-1904154227.html
Victoria's Secret откажется от бодипозитива из-за плохой выручки
Victoria's Secret откажется от бодипозитива из-за плохой выручки - РИА Новости, 20.10.2023
Victoria's Secret откажется от бодипозитива из-за плохой выручки
Бренд женского нижнего белья Victoria's Secret откажется от феминистского облика из-за падения продаж, пишет The Independent. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:41
2023-10-20T17:41
2023-10-20T17:41
шоубиз
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наоми кэмпбелл
джиджи хадид
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бренд женского нижнего белья Victoria's Secret откажется от феминистского облика из-за падения продаж, пишет The Independent.Руководители компании хотят вернуться к "сексуальной привлекательности" взамен бодипозитива после того, как ребрендинг плохо сказался на бизнесе.Victoria's Secret разработал план увеличения доходов, который включает возрождение купальников и спортивной одежды и расширение ассортимента платьев-комбинаций и корсетов.В 2018 году бренд нижнего белья отказался от гламурных подиумов и фирменных "ангелов" и начал продвигать разнообразную повестку, приглашая на показы моделей плюс-сайз и трансгендеров. Однако прибыль от продаж ежегодно понижалась. В этом году выручка ожидается в размере 6,2 миллиарда долларов, что на миллиард меньше зарегистрированных в 2018 году.Руководители оценили убытки и решили вернуться к первоначальным образам."Сексуальность может подчеркнуть разнообразный опыт наших клиентов, и это то, на чем мы сосредоточены", — заявил президент бренда молодежного предприятия компании Victoria's Secret & Pink Грег Юнис.В сентябрьском телепоказе бренда The Tour '23 участвовали Наоми Кэмпбелл , Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Хейли Бибер, Джулия Фокс и другие модели.Victoria's Secret специализируется на продаже женского нижнего белья, купальников, одежды и парфюмерии. В 2021 году была выделена из американской корпорации L Brands в отдельную независимую компанию.Ранее бренд приостановил работу магазинов и сайта в России после начала СВО.
https://ria.ru/20221116/pokupka-1831947701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
victoria's secret, наоми кэмпбелл, джиджи хадид, эмили ратаковски, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Victoria's Secret, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Victoria's Secret откажется от бодипозитива из-за плохой выручки
Бренд белья Victoria's Secret сменит бодипозитивные тренды из-за падения продаж
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Бренд женского нижнего белья Victoria's Secret откажется от феминистского облика из-за падения продаж, пишет
The Independent.
Руководители компании хотят вернуться к "сексуальной привлекательности" взамен бодипозитива после того, как ребрендинг плохо сказался на бизнесе.
Victoria's Secret разработал план увеличения доходов, который включает возрождение купальников и спортивной одежды и расширение ассортимента платьев-комбинаций и корсетов.
В 2018 году бренд нижнего белья отказался от гламурных подиумов и фирменных "ангелов" и начал продвигать разнообразную повестку, приглашая на показы моделей плюс-сайз и трансгендеров.
Однако прибыль от продаж ежегодно понижалась. В этом году выручка ожидается в размере 6,2 миллиарда долларов, что на миллиард меньше зарегистрированных в 2018 году.
Руководители оценили убытки и решили вернуться к первоначальным образам.
«
"Сексуальность может подчеркнуть разнообразный опыт наших клиентов, и это то, на чем мы сосредоточены", — заявил президент бренда молодежного предприятия компании Victoria's Secret & Pink Грег Юнис.
В сентябрьском телепоказе бренда The Tour '23 участвовали Наоми Кэмпбелл
, Джиджи Хадид
, Эмили Ратаковски
, Хейли Бибер, Джулия Фокс и другие модели.
Victoria's Secret специализируется на продаже женского нижнего белья, купальников, одежды и парфюмерии. В 2021 году была выделена из американской корпорации L Brands в отдельную независимую компанию.
Ранее бренд приостановил
работу магазинов и сайта в России
после начала СВО.
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