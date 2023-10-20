https://ria.ru/20231020/victorias_secret-1904154227.html

Victoria's Secret откажется от бодипозитива из-за плохой выручки

Victoria's Secret откажется от бодипозитива из-за плохой выручки - РИА Новости, 20.10.2023

Victoria's Secret откажется от бодипозитива из-за плохой выручки

Бренд женского нижнего белья Victoria's Secret откажется от феминистского облика из-за падения продаж, пишет The Independent. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:41

2023-10-20T17:41

2023-10-20T17:41

шоубиз

victoria's secret

наоми кэмпбелл

джиджи хадид

эмили ратаковски

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бренд женского нижнего белья Victoria's Secret откажется от феминистского облика из-за падения продаж, пишет The Independent.Руководители компании хотят вернуться к "сексуальной привлекательности" взамен бодипозитива после того, как ребрендинг плохо сказался на бизнесе.Victoria's Secret разработал план увеличения доходов, который включает возрождение купальников и спортивной одежды и расширение ассортимента платьев-комбинаций и корсетов.В 2018 году бренд нижнего белья отказался от гламурных подиумов и фирменных "ангелов" и начал продвигать разнообразную повестку, приглашая на показы моделей плюс-сайз и трансгендеров. Однако прибыль от продаж ежегодно понижалась. В этом году выручка ожидается в размере 6,2 миллиарда долларов, что на миллиард меньше зарегистрированных в 2018 году.Руководители оценили убытки и решили вернуться к первоначальным образам."Сексуальность может подчеркнуть разнообразный опыт наших клиентов, и это то, на чем мы сосредоточены", — заявил президент бренда молодежного предприятия компании Victoria's Secret & Pink Грег Юнис.В сентябрьском телепоказе бренда The Tour '23 участвовали Наоми Кэмпбелл , Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Хейли Бибер, Джулия Фокс и другие модели.Victoria's Secret специализируется на продаже женского нижнего белья, купальников, одежды и парфюмерии. В 2021 году была выделена из американской корпорации L Brands в отдельную независимую компанию.Ранее бренд приостановил работу магазинов и сайта в России после начала СВО.

https://ria.ru/20221116/pokupka-1831947701.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

victoria's secret, наоми кэмпбелл, джиджи хадид, эмили ратаковски, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес