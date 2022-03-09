https://ria.ru/20220309/victoriassecret-1777314756.html
Victoria's Secret приостановила работу магазинов в России
Victoria's Secret приостановила работу магазинов в России - РИА Новости, 09.03.2022
Victoria's Secret приостановила работу магазинов в России
Бренд нижнего белья Victoria's Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России, сообщила компания. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:29
2022-03-09T16:29
2022-03-09T16:29
экономика
victoria's secret
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Бренд нижнего белья Victoria's Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России, сообщила компания."С 15.30 9 марта 2022 года мы временно приостанавливаем работу интернет-магазина, а с 22.00 всех розничных магазинов Victoria's Secret", - говорится в сообщении.Компания уточнила, что заказы, оформленные до 9 марта включительно, будут доставлены.Victoria's Secret специализируется на продаже женского нижнего белья, купальников, одежды и парфюмерии. В 2021 году была выделена из американской корпорации L Brands в отдельную независимую компанию.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, victoria's secret
Victoria's Secret приостановила работу магазинов в России
Бренд нижнего белья Victoria's Secret приостановил работу магазинов и сайта в России