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Victoria's Secret приостановила работу магазинов в России
Victoria's Secret приостановила работу магазинов в России - РИА Новости, 09.03.2022
Victoria's Secret приостановила работу магазинов в России
Бренд нижнего белья Victoria's Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России, сообщила компания. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:29
2022-03-09T16:29
экономика
victoria's secret
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Бренд нижнего белья Victoria's Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России, сообщила компания."С 15.30 9 марта 2022 года мы временно приостанавливаем работу интернет-магазина, а с 22.00 всех розничных магазинов Victoria's Secret", - говорится в сообщении.Компания уточнила, что заказы, оформленные до 9 марта включительно, будут доставлены.Victoria's Secret специализируется на продаже женского нижнего белья, купальников, одежды и парфюмерии. В 2021 году была выделена из американской корпорации L Brands в отдельную независимую компанию.
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экономика, victoria's secret
16:29 09.03.2022
 
Victoria's Secret приостановила работу магазинов в России

Бренд нижнего белья Victoria's Secret приостановил работу магазинов и сайта в России

© Depositphotos / annas.stills.gmail.comДевушка с покупками
Девушка с покупками - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Depositphotos / annas.stills.gmail.com
Девушка с покупками
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Бренд нижнего белья Victoria's Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России, сообщила компания.
"С 15.30 9 марта 2022 года мы временно приостанавливаем работу интернет-магазина, а с 22.00 всех розничных магазинов Victoria's Secret", - говорится в сообщении.
Компания уточнила, что заказы, оформленные до 9 марта включительно, будут доставлены.
Victoria's Secret специализируется на продаже женского нижнего белья, купальников, одежды и парфюмерии. В 2021 году была выделена из американской корпорации L Brands в отдельную независимую компанию.
 
ЭкономикаVictoria's Secret
 
 
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