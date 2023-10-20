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Российский ЗРК "Бук" сбил украинский Ми-8 в Харьковской области - РИА Новости, 20.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/vertolet-1903981819.html
Российский ЗРК "Бук" сбил украинский Ми-8 в Харьковской области
Российский ЗРК "Бук" сбил украинский Ми-8 в Харьковской области - РИА Новости, 20.10.2023
Российский ЗРК "Бук" сбил украинский Ми-8 в Харьковской области
ЗРК "Бук" группировки российских войск "Запад" на купянском направлении сбил украинский Ми-8 в районе Загрызово Харьковской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T05:21
2023-10-20T05:21
специальная военная операция на украине
харьковская область
ми-8 амтш
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. ЗРК "Бук" группировки российских войск "Запад" на купянском направлении сбил украинский Ми-8 в районе Загрызово Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. "Средствами противовоздушной обороны группировки огнем самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук" уничтожен вертолет Ми-8 в районе Загрызово", - сообщил Зыбинский.
https://ria.ru/20231017/mi-8-1903325410.html
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харьковская область, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Ми-8 АМТШ
Российский ЗРК "Бук" сбил украинский Ми-8 в Харьковской области

ЗРК "Бук" группировки "Запад" сбил в Харьковской области вертолет Ми-8 ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" на СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук на СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук" на СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. ЗРК "Бук" группировки российских войск "Запад" на купянском направлении сбил украинский Ми-8 в районе Загрызово Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
"Средствами противовоздушной обороны группировки огнем самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук" уничтожен вертолет Ми-8 в районе Загрызово", - сообщил Зыбинский.
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8
17 октября, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьМи-8 АМТШ
 
 
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