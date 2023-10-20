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Ярославские аграрии увеличили показатели урожая в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:42 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/urozhay-1904195890.html
Ярославские аграрии увеличили показатели урожая в 2023 году
Ярославские аграрии увеличили показатели урожая в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2023
Ярославские аграрии увеличили показатели урожая в 2023 году
Работники сельского хозяйства в Ярославской области в 2023 году увеличили показатели урожая, в частности, производство зерна выросло почти на треть к уровню... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:42
2023-10-20T16:42
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Работники сельского хозяйства в Ярославской области в 2023 году увеличили показатели урожая, в частности, производство зерна выросло почти на треть к уровню прошлого года, рапса – на 150%, валовой сбор овощей открытого грунта увеличился на 22,1%, сообщает правительство региона. Сообщается, что итоги работы АПК Ярославской области подвели на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, организованном правительством области. Собравшихся поздравил губернатор Михаил Евраев. Губернатор отметил, что аграрии успешно решают задачи по обеспечению продовольственной безопасности государства и импортозамещению, поставленные президентом России. "Благодаря вашим усилиям Ярославская область занимает лидирующие позиции по объемам производства сельхозпродукции в стране. Впервые за 60 лет в регион вернулись гречиха и продовольственная пшеница. Их вырастили переславские аграрии. На 12,5% за последние девять месяцев в регионе увеличилось производство молока. Ярославская область заняла первое место по производству яиц в ЦФО", - обратился губернатор к работникам АПК, отметив, что их труд "тяжелый, но очень благородный и уважаемый". На мероприятии сообщалось, что при поддержке правительства региона в 2023 году увеличены показатели урожая. "В частности, производство зерна выросло почти на треть к уровню прошлого года, рапса – на 150%, на 22,1% увеличился валовой сбор овощей открытого грунта, на 5,7% – картофеля", - говорится в сообщении областного правительства. По словам Михаила Евраева, в настоящее время правительство области прорабатывает дополнительные меры поддержки отрасли.
https://ria.ru/20231018/dvory-1903657761.html
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ярославская область, михаил евраев, россия
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Россия

Ярославские аграрии увеличили показатели урожая в 2023 году

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая
Уборка урожая - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Работники сельского хозяйства в Ярославской области в 2023 году увеличили показатели урожая, в частности, производство зерна выросло почти на треть к уровню прошлого года, рапса – на 150%, валовой сбор овощей открытого грунта увеличился на 22,1%, сообщает правительство региона.
Сообщается, что итоги работы АПК Ярославской области подвели на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, организованном правительством области. Собравшихся поздравил губернатор Михаил Евраев.
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Губернатор отметил, что аграрии успешно решают задачи по обеспечению продовольственной безопасности государства и импортозамещению, поставленные президентом России.
«
"Благодаря вашим усилиям Ярославская область занимает лидирующие позиции по объемам производства сельхозпродукции в стране. Впервые за 60 лет в регион вернулись гречиха и продовольственная пшеница. Их вырастили переславские аграрии. На 12,5% за последние девять месяцев в регионе увеличилось производство молока. Ярославская область заняла первое место по производству яиц в ЦФО", - обратился губернатор к работникам АПК, отметив, что их труд "тяжелый, но очень благородный и уважаемый".
На мероприятии сообщалось, что при поддержке правительства региона в 2023 году увеличены показатели урожая. "В частности, производство зерна выросло почти на треть к уровню прошлого года, рапса – на 150%, на 22,1% увеличился валовой сбор овощей открытого грунта, на 5,7% – картофеля", - говорится в сообщении областного правительства.
По словам Михаила Евраева, в настоящее время правительство области прорабатывает дополнительные меры поддержки отрасли.
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