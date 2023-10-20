https://ria.ru/20231020/upakovka-1904209579.html

Пермский производитель упаковки запустил новую линию при поддержке КМСП

Пермский производитель упаковки запустил новую линию при поддержке КМСП - РИА Новости, 20.10.2023

Пермский производитель упаковки запустил новую линию при поддержке КМСП

Производитель полиэтиленовой упаковки из Перми модернизировал и расширил производство с помощью программы льготного лизинга Корпорации МСП (КМСП), сообщает... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:29

2023-10-20T17:29

2023-10-20T17:29

пермь

корпорация мсп

андрей белоусов

александр исаевич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:539:2048:1691_1920x0_80_0_0_2fb7b81486de31edaa637f338ab07caa.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Производитель полиэтиленовой упаковки из Перми модернизировал и расширил производство с помощью программы льготного лизинга Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития. "МСП Лизинг", дочерняя организация КМСП, предоставила Пермскому заводу упаковочных материалов (ПЗУМ) "Феникс" лизинговое финансирование на сумму 20,1 миллиона рублей для запуска новой экструзионной линии. Модернизация оборудования и запуск новой линии увеличили выпуск продукции на 560 тонн в год, при этом было создано 15 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект - 30,3 миллиона рублей, уточняется в сообщении. "Программа льготного лизинга нацелена на адресную помощь бизнесу в модернизации и расширении производственных мощностей. Для компаний доступны льготные ставки на отечественное или зарубежное оборудование, которые не превышают 6% и 8%, соответственно. Цифровая среда лизингового сервиса позволяет получить поддержку во всех регионам страны. В числе условий продукта – отсутствие авансирования при использовании поручительства региональной гарантийной организации", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Основное направление деятельности ПЗУМ "Феникс" – производство пленок и мешков различных форм и размеров из полиэтилена, а также нанесение флексопечати на пленку. "Освоение новых рыночных ниш стало возможным благодаря увеличению ассортимента продукции после запуска новой экструзионной линии. Реализовать такой проект за счет только собственных средств достаточно сложно: успешно решить задачу помогло финансовое плечо в виде льготного лизинга", – сказал генеральный директор ПЗУМ "Феникс" Андрей Кирьянов. Как отметили в пресс-службе, льготными условиями лизинга могут воспользоваться малые и микропредприятия в сфере обрабатывающего производства при покупке оборудования на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей. Работает и лизинговая программа "Приоритет", в рамках которой доступно российское и иностранное оборудование по ставке в размере ключевой ставки Банка России + 4,5%. Для микро- и малого бизнеса сумма аналогична предусмотренной в предыдущей программе, а для среднего ее размер составит от 500 тысяч до 100 миллионов рублей. Льготный лизинг – составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231018/franshiza-1903336149.html

https://ria.ru/20231011/mikrozaymy-1901860549.html

пермь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермь, корпорация мсп, андрей белоусов, александр исаевич