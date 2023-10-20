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На Украине долг за электричество превысил 1,6 миллиарда долларов
На Украине долг за электричество превысил 1,6 миллиарда долларов - РИА Новости, 20.10.2023
На Украине долг за электричество превысил 1,6 миллиарда долларов
Общий долг на рынке электрической энергии на Украине достигает отметки в 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов), сообщил глава национальной... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T23:16
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Общий долг на рынке электрической энергии на Украине достигает отметки в 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов), сообщил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "Общий долг на рынке электрической энергии достигает отметки в 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов). Нам задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке. Мы соответственно не можем в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам", - приводит слова Кудрицкого пресс-служба "Укрэнерго". По словам Кудрицкого, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уже переданы расчеты относительно тарифов на электроэнергию в 2024 году. "Мы до конца года ожидаем обоснованного решения НКРЭКУ, которое позволит нам поддерживать свою ликвидность. Но мы не просто ожидаем решения, но и пытаемся сбалансировать финансовую ситуацию в компании", - добавил Кудрицкий. Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщал, что общий долг за потребление электроэнергии на Украине составляет 67,5 миллиона долларов, платежная дисциплина за последние несколько месяцев ухудшилась.
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украина, укрэнерго, дтэк, в мире
Украина, Укрэнерго, ДТЭК, В мире
На Украине долг за электричество превысил 1,6 миллиарда долларов
Укрэнерго заявило, что долг за электричество превысил 1,6 миллиарда долларов
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Общий долг на рынке электрической энергии на Украине достигает отметки в 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов), сообщил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Общий долг на рынке электрической энергии достигает отметки в 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов). Нам задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке. Мы соответственно не можем в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам", - приводит слова Кудрицкого пресс-служба "Укрэнерго".
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По словам Кудрицкого, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уже переданы расчеты относительно тарифов на электроэнергию в 2024 году.
"Мы до конца года ожидаем обоснованного решения НКРЭКУ, которое позволит нам поддерживать свою ликвидность. Но мы не просто ожидаем решения, но и пытаемся сбалансировать финансовую ситуацию в компании", - добавил Кудрицкий.
Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК
Сергей Коваленко сообщал, что общий долг за потребление электроэнергии на Украине составляет 67,5 миллиона долларов, платежная дисциплина за последние несколько месяцев ухудшилась.
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