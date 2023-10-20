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"Я гарантирую". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем Украины - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 20.10.2023 (обновлено: 00:02 21.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904273048.html
"Я гарантирую". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем Украины
"Я гарантирую". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем Украины - РИА Новости, 21.10.2023
"Я гарантирую". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем Украины
Помощь Украине может сократиться из-за обострения арабо-израильского конфликта, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-20T23:14
2023-10-21T00:02
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Помощь Украине может сократиться из-за обострения арабо-израильского конфликта, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Сегодня президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине. Так, Израилю предполагается выделить 14,3 миллиарда долларов.Для Украины предусматривается 61 миллиард, из которых почти половина пойдет на поставки вооружений и пополнение собственных запасов, 14,4 миллиарда — на обеспечение разведывательной и оборонной поддержки, 16,3 миллиарда — на гуманитарную помощь, 481 миллион — на поддержку украинцев, прибывающих в США, а еще 149 миллионов — на реагирование в случае ядерных и радиоактивных инцидентов."Я гарантирую вам, что в Конгрессе эти цифры изменятся. Украине не дадут больше, чем Израилю. Тель-Авив в приоритете, а Киев уходит на второй план", — отметил он.По мнению эксперта, ВСУ уже фактически терпят поражение и не могут победить, как об этом говорит Байден. Президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что ВСУ понесли потери в личном составе.При этом Вашингтон, вопреки заявлением, даже не мог обеспечить всем необходимом украинские войска, не говоря уже о поддержке сразу двух стран, резюмировал Джонсон.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию"Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.
https://ria.ru/20231020/klichko-1904246932.html
https://ria.ru/20231020/granitsy-1904178501.html
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в мире, израиль, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, хамас, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ХАМАС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Я гарантирую". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем Украины

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина уйдет на второй план из-за Израиля

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Помощь Украине может сократиться из-за обострения арабо-израильского конфликта, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Сегодня президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине. Так, Израилю предполагается выделить 14,3 миллиарда долларов.
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Для Украины предусматривается 61 миллиард, из которых почти половина пойдет на поставки вооружений и пополнение собственных запасов, 14,4 миллиарда — на обеспечение разведывательной и оборонной поддержки, 16,3 миллиарда — на гуманитарную помощь, 481 миллион — на поддержку украинцев, прибывающих в США, а еще 149 миллионов — на реагирование в случае ядерных и радиоактивных инцидентов.
"Я гарантирую вам, что в Конгрессе эти цифры изменятся. Украине не дадут больше, чем Израилю. Тель-Авив в приоритете, а Киев уходит на второй план", — отметил он.
По мнению эксперта, ВСУ уже фактически терпят поражение и не могут победить, как об этом говорит Байден. Президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что ВСУ понесли потери в личном составе.
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При этом Вашингтон, вопреки заявлением, даже не мог обеспечить всем необходимом украинские войска, не говоря уже о поддержке сразу двух стран, резюмировал Джонсон.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию"Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденВооруженные силы УкраиныХАМАСЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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