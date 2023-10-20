https://ria.ru/20231020/ukraina-1904273048.html

"Я гарантирую". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем Украины

"Я гарантирую". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем Украины - РИА Новости, 21.10.2023

"Я гарантирую". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем Украины

Помощь Украине может сократиться из-за обострения арабо-израильского конфликта, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-20T23:14

2023-10-20T23:14

2023-10-21T00:02

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Помощь Украине может сократиться из-за обострения арабо-израильского конфликта, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Сегодня президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине. Так, Израилю предполагается выделить 14,3 миллиарда долларов.Для Украины предусматривается 61 миллиард, из которых почти половина пойдет на поставки вооружений и пополнение собственных запасов, 14,4 миллиарда — на обеспечение разведывательной и оборонной поддержки, 16,3 миллиарда — на гуманитарную помощь, 481 миллион — на поддержку украинцев, прибывающих в США, а еще 149 миллионов — на реагирование в случае ядерных и радиоактивных инцидентов."Я гарантирую вам, что в Конгрессе эти цифры изменятся. Украине не дадут больше, чем Израилю. Тель-Авив в приоритете, а Киев уходит на второй план", — отметил он.По мнению эксперта, ВСУ уже фактически терпят поражение и не могут победить, как об этом говорит Байден. Президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что ВСУ понесли потери в личном составе.При этом Вашингтон, вопреки заявлением, даже не мог обеспечить всем необходимом украинские войска, не говоря уже о поддержке сразу двух стран, резюмировал Джонсон.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию"Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.

https://ria.ru/20231020/klichko-1904246932.html

https://ria.ru/20231020/granitsy-1904178501.html

https://ria.ru/20231020/ukraina-1904193832.html

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