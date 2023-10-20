https://ria.ru/20231020/ukraina-1904260016.html

Конгрессвуман отвергла запрос Байдена о помощи Украине

Конгрессвуман отвергла запрос Байдена о помощи Украине - РИА Новости, 21.10.2023

Конгрессвуман отвергла запрос Байдена о помощи Украине

Член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что не поддержит запрос администрации во главе с Джо Байденом о помощи Украине и... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-20T21:09

2023-10-20T21:09

2023-10-21T02:43

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что не поддержит запрос администрации во главе с Джо Байденом о помощи Украине и Израилю, поскольку Белый дом не проявляет заботы о внутренних проблемах страны. "Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран", - написала Грин в соцсети Х (ранее Twitter). Она подчеркнула, что ждет от Байдена действий по защите границы США от мигрантов и мер по их депортации, а не запросов о средствах на иностранные конфликты, которые "американцы не могут позволить себе поддерживать". Белый дом ранее запросил согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму около 105 млрд долларов. Палата представителей при этом не сможет рассмотреть его, поскольку до сих пор не выбрала спикера. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231016/soglasheniya-1902922527.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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