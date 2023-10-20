https://ria.ru/20231020/ukraina-1904213521.html
На Украине отменили запланированную перепись населения
На Украине отменили запланированную перепись населения - РИА Новости, 20.10.2023
На Украине отменили запланированную перепись населения
Правительство Украины отменило перепись населения, которая должна была состояться в этом году, заявил в Telegram-канале представитель кабмина в Верховной раде... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:40
2023-10-20T17:40
2023-10-20T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Правительство Украины отменило перепись населения, которая должна была состояться в этом году, заявил в Telegram-канале представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Поручено Государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения на Украине внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения", — написал он. Последняя перепись населения на Украине состоялась в 2001 году — тогда в стране насчитали 48,45 миллиона человек. В конце января 2020-го украинские власти провели пробную перепись при помощи анализа данных SIM-карт. Она показала, что численность населения сократилась на 11,45 миллиона — до 37 миллионов человек. В декабре 2022 года директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова предупредила, что 2023-й будет годом катастрофического падения рождаемости. По информации ресурса "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, этот показатель достиг самого низкого уровня за все годы независимости Украины.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине отменили запланированную перепись населения
Правительство Украины: переписи населения во время военного положения не будет
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Правительство Украины отменило перепись населения, которая должна была состояться в этом году, заявил в Telegram-канале
представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Поручено Государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения на Украине внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения", — написал он.
Последняя перепись населения на Украине состоялась в 2001 году — тогда в стране насчитали 48,45 миллиона человек. В конце января 2020-го украинские власти провели пробную перепись при помощи анализа данных SIM-карт. Она показала, что численность населения сократилась на 11,45 миллиона — до 37 миллионов человек.
В декабре 2022 года директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова предупредила, что 2023-й будет годом катастрофического падения рождаемости. По информации ресурса "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, этот показатель достиг самого низкого уровня за все годы независимости Украины.
Вымирание неизбежно. На Украине забили тревогу из-за оттока населения