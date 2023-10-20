https://ria.ru/20231020/ukraina-1904213521.html

На Украине отменили запланированную перепись населения

На Украине отменили запланированную перепись населения - РИА Новости, 20.10.2023

На Украине отменили запланированную перепись населения

Правительство Украины отменило перепись населения, которая должна была состояться в этом году, заявил в Telegram-канале представитель кабмина в Верховной раде... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:40

2023-10-20T17:40

2023-10-20T19:43

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Правительство Украины отменило перепись населения, которая должна была состояться в этом году, заявил в Telegram-канале представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Поручено Государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения на Украине внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения", — написал он. Последняя перепись населения на Украине состоялась в 2001 году — тогда в стране насчитали 48,45 миллиона человек. В конце января 2020-го украинские власти провели пробную перепись при помощи анализа данных SIM-карт. Она показала, что численность населения сократилась на 11,45 миллиона — до 37 миллионов человек. В декабре 2022 года директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова предупредила, что 2023-й будет годом катастрофического падения рождаемости. По информации ресурса "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, этот показатель достиг самого низкого уровня за все годы независимости Украины.

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр