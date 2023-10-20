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На Украине отменили запланированную перепись населения - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:40 20.10.2023 (обновлено: 19:43 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904213521.html
На Украине отменили запланированную перепись населения
На Украине отменили запланированную перепись населения - РИА Новости, 20.10.2023
На Украине отменили запланированную перепись населения
Правительство Украины отменило перепись населения, которая должна была состояться в этом году, заявил в Telegram-канале представитель кабмина в Верховной раде... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:40
2023-10-20T19:43
специальная военная операция на украине
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верховная рада украины
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Правительство Украины отменило перепись населения, которая должна была состояться в этом году, заявил в Telegram-канале представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Поручено Государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения на Украине внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения", — написал он. Последняя перепись населения на Украине состоялась в 2001 году — тогда в стране насчитали 48,45 миллиона человек. В конце января 2020-го украинские власти провели пробную перепись при помощи анализа данных SIM-карт. Она показала, что численность населения сократилась на 11,45 миллиона — до 37 миллионов человек. В декабре 2022 года директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова предупредила, что 2023-й будет годом катастрофического падения рождаемости. По информации ресурса "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, этот показатель достиг самого низкого уровня за все годы независимости Украины.
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в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине отменили запланированную перепись населения

Правительство Украины: переписи населения во время военного положения не будет

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Правительство Украины отменило перепись населения, которая должна была состояться в этом году, заявил в Telegram-канале представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Поручено Государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения на Украине внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения", — написал он.
Последняя перепись населения на Украине состоялась в 2001 году — тогда в стране насчитали 48,45 миллиона человек. В конце января 2020-го украинские власти провели пробную перепись при помощи анализа данных SIM-карт. Она показала, что численность населения сократилась на 11,45 миллиона — до 37 миллионов человек.
В декабре 2022 года директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова предупредила, что 2023-й будет годом катастрофического падения рождаемости. По информации ресурса "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, этот показатель достиг самого низкого уровня за все годы независимости Украины.
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