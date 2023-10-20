"Путин посмеялся". Зеленского предупредили о ЧП из-за решения США
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" отреагировали на сообщения о возможном снижении помощи ВСУ на фоне обострения арабо-израильского конфликта.
Как признал ранее президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
"Трагедия Украины в том, что она выбрала не того человека и не в то время", — отметил один из пользователей.
"Вот так Украина и проиграла", — согласился другой читатель.
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"(Владимир. — Прим. ред.) Путин так громко смеялся, что не мог заснуть", — добавил комментатор.
"Смотрю на подлизывание Зеленского к (президенту США Джо. — Прим. ред.) Байдену, слушаю сладкую ложь последнего и думаю: Зеленский сейчас выглядит как настоящий побирушка!" — поделился мнением другой пользователь.
"Ветреная Америка нашла новую любовь", — с иронией написал юзер.
"Украина сейчас в панике!" — резюмировал один из участников дискуссии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.
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