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"Путин посмеялся". Зеленского предупредили о ЧП из-за решения США - РИА Новости, 20.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 20.10.2023 (обновлено: 16:48 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904193832.html
"Путин посмеялся". Зеленского предупредили о ЧП из-за решения США
"Путин посмеялся". Зеленского предупредили о ЧП из-за решения США - РИА Новости, 20.10.2023
"Путин посмеялся". Зеленского предупредили о ЧП из-за решения США
Читатели китайского портала "Гуаньча" отреагировали на сообщения о возможном снижении помощи ВСУ на фоне обострения арабо-израильского конфликта. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:36
2023-10-20T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
сша
владимир зеленский
хамас
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" отреагировали на сообщения о возможном снижении помощи ВСУ на фоне обострения арабо-израильского конфликта.Как признал ранее президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ."Трагедия Украины в том, что она выбрала не того человека и не в то время", — отметил один из пользователей."Вот так Украина и проиграла", — согласился другой читатель."(Владимир. — Прим. ред.) Путин так громко смеялся, что не мог заснуть", — добавил комментатор."Смотрю на подлизывание Зеленского к (президенту США Джо. — Прим. ред.) Байдену, слушаю сладкую ложь последнего и думаю: Зеленский сейчас выглядит как настоящий побирушка!" — поделился мнением другой пользователь."Ветреная Америка нашла новую любовь", — с иронией написал юзер."Украина сейчас в панике!" — резюмировал один из участников дискуссии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231020/granitsy-1904178501.html
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904100531.html
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в мире, израиль, украина, сша, владимир зеленский, хамас, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, США, Владимир Зеленский, ХАМАС, Вооруженные силы Украины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

"Путин посмеялся". Зеленского предупредили о ЧП из-за решения США

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" отреагировали на сообщения о возможном снижении помощи ВСУ на фоне обострения арабо-израильского конфликта.
Как признал ранее президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
"Русские города". В США заговорили об изменениях границ Украины
Вчера, 15:50
"Трагедия Украины в том, что она выбрала не того человека и не в то время", — отметил один из пользователей.
"Вот так Украина и проиграла", — согласился другой читатель.
«
"(Владимир. — Прим. ред.) Путин так громко смеялся, что не мог заснуть", — добавил комментатор.
"Смотрю на подлизывание Зеленского к (президенту США Джо. — Прим. ред.) Байдену, слушаю сладкую ложь последнего и думаю: Зеленский сейчас выглядит как настоящий побирушка!" — поделился мнением другой пользователь.
"Ветреная Америка нашла новую любовь", — с иронией написал юзер.
Президент Украины Владимир Зеленский
Подставили. В США раскрыли, какой удар нанес Вашингтон по Зеленскому
Вчера, 12:46
"Украина сейчас в панике!" — резюмировал один из участников дискуссии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаСШАВладимир ЗеленскийХАМАСВооруженные силы УкраиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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