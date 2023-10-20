https://ria.ru/20231020/ukraina-1904193832.html

"Путин посмеялся". Зеленского предупредили о ЧП из-за решения США

"Путин посмеялся". Зеленского предупредили о ЧП из-за решения США - РИА Новости, 20.10.2023

"Путин посмеялся". Зеленского предупредили о ЧП из-за решения США

Читатели китайского портала "Гуаньча" отреагировали на сообщения о возможном снижении помощи ВСУ на фоне обострения арабо-израильского конфликта. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:36

2023-10-20T16:36

2023-10-20T16:48

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" отреагировали на сообщения о возможном снижении помощи ВСУ на фоне обострения арабо-израильского конфликта.Как признал ранее президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ."Трагедия Украины в том, что она выбрала не того человека и не в то время", — отметил один из пользователей."Вот так Украина и проиграла", — согласился другой читатель."(Владимир. — Прим. ред.) Путин так громко смеялся, что не мог заснуть", — добавил комментатор."Смотрю на подлизывание Зеленского к (президенту США Джо. — Прим. ред.) Байдену, слушаю сладкую ложь последнего и думаю: Зеленский сейчас выглядит как настоящий побирушка!" — поделился мнением другой пользователь."Ветреная Америка нашла новую любовь", — с иронией написал юзер."Украина сейчас в панике!" — резюмировал один из участников дискуссии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231020/granitsy-1904178501.html

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