https://ria.ru/20231020/ukraina-1904161268.html
На Украине мужчине дали три года тюрьмы за уклонение от службы в армии
На Украине мужчине дали три года тюрьмы за уклонение от службы в армии - РИА Новости, 20.10.2023
На Украине мужчине дали три года тюрьмы за уклонение от службы в армии
Жителя Харьковской области приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от службы в армии, сообщил в пятницу украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:08
2023-10-20T15:08
2023-10-20T15:08
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Жителя Харьковской области приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от службы в армии, сообщил в пятницу украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Балаклейский районный суд поддержал обвинение со стороны прокуроров и признал виновным 44-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Уклониста наказали тремя годами заключения... Мужчина объяснил, что не готов брать оружие в руки и направить его на другого человека", - говорится в сообщении ТСН. Отмечается, что мужчина получил повестку в феврале 2023 года, после чего принял решение скрываться от сотрудников военкомата на даче своих знакомых. В конечном итоге мужчина был найден и арестован. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904010811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, балаклея
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Балаклея
На Украине мужчине дали три года тюрьмы за уклонение от службы в армии
ТСН: 44-летнему жителю Балаклеи дали три года тюрьмы за уклонение от армии
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Жителя Харьковской области приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от службы в армии, сообщил в пятницу украинский телеканал ТСН в Telegram-канале
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"Балаклейский районный суд поддержал обвинение со стороны прокуроров и признал виновным 44-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Уклониста наказали тремя годами заключения... Мужчина объяснил, что не готов брать оружие в руки и направить его на другого человека", - говорится в сообщении ТСН.
Отмечается, что мужчина получил повестку в феврале 2023 года, после чего принял решение скрываться от сотрудников военкомата на даче своих знакомых. В конечном итоге мужчина был найден и арестован.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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