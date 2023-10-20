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На Украине мужчине дали три года тюрьмы за уклонение от службы в армии - РИА Новости, 20.10.2023
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15:08 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904161268.html
На Украине мужчине дали три года тюрьмы за уклонение от службы в армии
На Украине мужчине дали три года тюрьмы за уклонение от службы в армии - РИА Новости, 20.10.2023
На Украине мужчине дали три года тюрьмы за уклонение от службы в армии
Жителя Харьковской области приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от службы в армии, сообщил в пятницу украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:08
2023-10-20T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
балаклея
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Жителя Харьковской области приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от службы в армии, сообщил в пятницу украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Балаклейский районный суд поддержал обвинение со стороны прокуроров и признал виновным 44-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Уклониста наказали тремя годами заключения... Мужчина объяснил, что не готов брать оружие в руки и направить его на другого человека", - говорится в сообщении ТСН. Отмечается, что мужчина получил повестку в феврале 2023 года, после чего принял решение скрываться от сотрудников военкомата на даче своих знакомых. В конечном итоге мужчина был найден и арестован. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, украина, харьковская область, балаклея
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На Украине мужчине дали три года тюрьмы за уклонение от службы в армии

ТСН: 44-летнему жителю Балаклеи дали три года тюрьмы за уклонение от армии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Жителя Харьковской области приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от службы в армии, сообщил в пятницу украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
«
"Балаклейский районный суд поддержал обвинение со стороны прокуроров и признал виновным 44-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Уклониста наказали тремя годами заключения... Мужчина объяснил, что не готов брать оружие в руки и направить его на другого человека", - говорится в сообщении ТСН.
Отмечается, что мужчина получил повестку в феврале 2023 года, после чего принял решение скрываться от сотрудников военкомата на даче своих знакомых. В конечном итоге мужчина был найден и арестован.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьБалаклея
 
 
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