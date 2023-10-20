https://ria.ru/20231020/ukraina-1904151655.html

Международная встреча по Украине пройдет на Мальте

Международная встреча по Украине пройдет на Мальте - РИА Новости, 20.10.2023

Международная встреча по Украине пройдет на Мальте

Международная встреча по Украине на Мальте пройдет с 28 по 29 октября, сообщает на сайте министерство иностранных дел островного государства. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:44

2023-10-20T14:44

2023-10-20T14:44

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Международная встреча по Украине на Мальте пройдет с 28 по 29 октября, сообщает на сайте министерство иностранных дел островного государства. Ранее сообщалось, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак согласовал с союзниками Украины проведение октябрьского заседания советников глав государств по нацбезопасности на Мальте, там планируют обсудить предложенную Киевом "формулу мира". "С 28 по 29 октября 2023 года на Мальте пройдет встреча по "формуле мира" по Украине", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте мальтийского правительства. В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, однако при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231013/ukraine-1902594393.html

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

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