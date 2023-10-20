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В Киеве заявили, что потратили на военные нужды почти 60 процентов бюджета
В Киеве заявили, что потратили на военные нужды почти 60 процентов бюджета - РИА Новости, 20.10.2023
В Киеве заявили, что потратили на военные нужды почти 60 процентов бюджета
Минфин Украины сообщил в Telegram-канале, что за последние 9 месяцев расходы на военные нужды превысили 34 миллиарда долларов, составив почти 60% расходной... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:55
2023-10-20T13:55
2023-10-20T13:55
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минфин Украины сообщил в Telegram-канале, что за последние 9 месяцев расходы на военные нужды превысили 34 миллиарда долларов, составив почти 60% расходной части госбюджета. Как сообщил накануне украинский депутат Ярослав Железняк, в стране подписан законопроект об увеличении расходов бюджета в 2023 году на 322,6 миллиарда гривен (более 8,8 миллиарда долларов) с рекордными тратами на безопасность и оборону. "За первые 9 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1255,4 миллиарда гривен (более 34,3 миллиарда долларов), или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета", - говорится в сообщении украинского минфина. Отмечается, что средства были направлены на денежное довольствие для военных и полицейских, приобретение техники и вооружения, а также на медицинское обеспечение. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что потратили на военные нужды почти 60 процентов бюджета
Минфин Украины: военные расходы составили почти 60 процентов годового бюджета
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минфин Украины сообщил в Telegram-канале, что за последние 9 месяцев расходы на военные нужды превысили 34 миллиарда долларов, составив почти 60% расходной части госбюджета.
Как сообщил накануне украинский депутат Ярослав Железняк, в стране подписан законопроект об увеличении расходов бюджета в 2023 году на 322,6 миллиарда гривен (более 8,8 миллиарда долларов) с рекордными тратами на безопасность и оборону.
"За первые 9 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1255,4 миллиарда гривен (более 34,3 миллиарда долларов), или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета", - говорится в сообщении украинского минфина. Отмечается, что средства были направлены на денежное довольствие для военных и полицейских, приобретение техники и вооружения, а также на медицинское обеспечение.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль
сообщал, что правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
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