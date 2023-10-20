https://ria.ru/20231020/ukraina-1904131293.html

В Киеве заявили, что потратили на военные нужды почти 60 процентов бюджета

В Киеве заявили, что потратили на военные нужды почти 60 процентов бюджета - РИА Новости, 20.10.2023

В Киеве заявили, что потратили на военные нужды почти 60 процентов бюджета

Минфин Украины сообщил в Telegram-канале, что за последние 9 месяцев расходы на военные нужды превысили 34 миллиарда долларов, составив почти 60% расходной... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:55

2023-10-20T13:55

2023-10-20T13:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минфин Украины сообщил в Telegram-канале, что за последние 9 месяцев расходы на военные нужды превысили 34 миллиарда долларов, составив почти 60% расходной части госбюджета. Как сообщил накануне украинский депутат Ярослав Железняк, в стране подписан законопроект об увеличении расходов бюджета в 2023 году на 322,6 миллиарда гривен (более 8,8 миллиарда долларов) с рекордными тратами на безопасность и оборону. "За первые 9 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1255,4 миллиарда гривен (более 34,3 миллиарда долларов), или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета", - говорится в сообщении украинского минфина. Отмечается, что средства были направлены на денежное довольствие для военных и полицейских, приобретение техники и вооружения, а также на медицинское обеспечение. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр