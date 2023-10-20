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Пограничник рассказал, как уезжают за рубеж не желающие служить в ВСУ - РИА Новости, 20.10.2023
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13:40 20.10.2023 (обновлено: 13:41 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904127586.html
Пограничник рассказал, как уезжают за рубеж не желающие служить в ВСУ
Пограничник рассказал, как уезжают за рубеж не желающие служить в ВСУ - РИА Новости, 20.10.2023
Пограничник рассказал, как уезжают за рубеж не желающие служить в ВСУ
Бывший украинский пограничник, работавший на российские спецслужбы, Руслан Сыровой рассказал РИА Новости, что услуги по вывозу за рубеж мужчин призывного... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:40
2023-10-20T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Бывший украинский пограничник, работавший на российские спецслужбы, Руслан Сыровой рассказал РИА Новости, что услуги по вывозу за рубеж мужчин призывного возраста очень востребованы на Украине, цена на них колеблется от 5 до 10 тысяч долларов, причем дороже всего - "официальное" разрешение покинуть страну. Экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины, офицер пограничной службы Сыровой, занимавшийся сбором данных для российских спецслужб, ранее сообщил РИА Новости, что покинул Украину через Венгрию, дойдя до границы пешком, через полицию Венгрии получил тридцатидневную визу, выехал в Будапешт, оттуда самолетом через Стамбул прилетел в Москву. "Мужское население в возрасте от 18 до 60 лет очень сильно ущемляется в плане массовой мобилизации по всей стране. Я возьму Закарпатскую область, где я лично все это видел, где я лично стоял на постах, где рядом со мной стояли представители военкоматов. И любым путем людей приманивали к себе, чтобы забрать и увести в свой участок", - заявил Сыровой. Он пояснил, что достаточно активно пытаются выехать в Европу переселенцы из Донбасса, Запорожской из Харьковской областей, которые искали лучшей жизни на Украине. По его словам, этим людям необходимо для оформления переселенческих пособий встать на учет в военкомат. "Если ты уже пошёл становиться на воинский учёт в военкомате, то не факт, что ты же вернёшься и дальше будешь делать себе соцпакет, потому что тебя могут сразу забрать служить", - заметил собеседник. Он пояснил, что мужчины в большом количестве пытаются покинуть Украину, чтобы избежать мобилизации. "Люди бегут из страны из-за того, что идёт сильная мобилизация и люди не хотят воевать. Любым путём - через СМИ, через интернет, через знакомых и людей, которые занимаются незаконными переправками людей через "зеленую границу"… Ценовая политика - 5 тысяч долларов с одного человека", - сказал Сыровой. По его словам, помимо нелегальных, выводящих людей по лесам проводников, которые делятся заработком с пограничником, существуют схемы перехода и через официальные пункты пропуска. Сыровой уточнил, что покинуть Украину "официально" стоит уже 10 тысяч долларов. "Эти деньги платятся, потом они же уже идут на руководство пограничной службы. А та уже уведомляет людей, которые сидят на постах на проверке документов, что такого человека надо пропустить. А поток людей, я скажу, что очень большой, даже можно сказать, что, взять район Румынии, район Венгрии, там в неделю минимум 10 людей (переходят на одном пункте пропуска – ред.). А поток постоянно идёт, идёт, идёт. Есть такие моменты - даже до 20 проскакивает за одну ночь. 20 человек, представьте, какие это деньги", - заключил Сыровой.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пограничник рассказал, как уезжают за рубеж не желающие служить в ВСУ

Пограничник Сыровой: не желающие служить в ВСУ платят, чтобы выехать за границу

© AP Photo / Roman BalukАвтомобили на украинской границе
Автомобили на украинской границе - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Roman Baluk
Автомобили на украинской границе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Бывший украинский пограничник, работавший на российские спецслужбы, Руслан Сыровой рассказал РИА Новости, что услуги по вывозу за рубеж мужчин призывного возраста очень востребованы на Украине, цена на них колеблется от 5 до 10 тысяч долларов, причем дороже всего - "официальное" разрешение покинуть страну.
Экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины, офицер пограничной службы Сыровой, занимавшийся сбором данных для российских спецслужб, ранее сообщил РИА Новости, что покинул Украину через Венгрию, дойдя до границы пешком, через полицию Венгрии получил тридцатидневную визу, выехал в Будапешт, оттуда самолетом через Стамбул прилетел в Москву.
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"Мужское население в возрасте от 18 до 60 лет очень сильно ущемляется в плане массовой мобилизации по всей стране. Я возьму Закарпатскую область, где я лично все это видел, где я лично стоял на постах, где рядом со мной стояли представители военкоматов. И любым путем людей приманивали к себе, чтобы забрать и увести в свой участок", - заявил Сыровой.
Он пояснил, что достаточно активно пытаются выехать в Европу переселенцы из Донбасса, Запорожской из Харьковской областей, которые искали лучшей жизни на Украине. По его словам, этим людям необходимо для оформления переселенческих пособий встать на учет в военкомат. "Если ты уже пошёл становиться на воинский учёт в военкомате, то не факт, что ты же вернёшься и дальше будешь делать себе соцпакет, потому что тебя могут сразу забрать служить", - заметил собеседник.
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Он пояснил, что мужчины в большом количестве пытаются покинуть Украину, чтобы избежать мобилизации. "Люди бегут из страны из-за того, что идёт сильная мобилизация и люди не хотят воевать. Любым путём - через СМИ, через интернет, через знакомых и людей, которые занимаются незаконными переправками людей через "зеленую границу"… Ценовая политика - 5 тысяч долларов с одного человека", - сказал Сыровой.
По его словам, помимо нелегальных, выводящих людей по лесам проводников, которые делятся заработком с пограничником, существуют схемы перехода и через официальные пункты пропуска. Сыровой уточнил, что покинуть Украину "официально" стоит уже 10 тысяч долларов.
"Эти деньги платятся, потом они же уже идут на руководство пограничной службы. А та уже уведомляет людей, которые сидят на постах на проверке документов, что такого человека надо пропустить. А поток людей, я скажу, что очень большой, даже можно сказать, что, взять район Румынии, район Венгрии, там в неделю минимум 10 людей (переходят на одном пункте пропуска – ред.). А поток постоянно идёт, идёт, идёт. Есть такие моменты - даже до 20 проскакивает за одну ночь. 20 человек, представьте, какие это деньги", - заключил Сыровой.
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