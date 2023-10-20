https://ria.ru/20231020/ukraina-1904093023.html

Ситуация с Украиной удерживается на плаву по инерции, заявил Лавров

Ситуация с Украиной удерживается на плаву по инерции, заявил Лавров - РИА Новости, 20.10.2023

Ситуация с Украиной удерживается на плаву по инерции, заявил Лавров

Многим в Европе надоела Украина, но по инерции пытаются удержать ситуацию на плаву, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "60 минут"... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:22

2023-10-20T12:22

2023-10-20T12:38

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Многим в Европе надоела Украина, но по инерции пытаются удержать ситуацию на плаву, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1"."Я думаю, что многим надоела Украина в Европе. По инерции они через самовнушение пытаются еще удерживать эту ситуацию на плаву, но не знаем, на сколько их хватит и на сколько их избиратели будут мириться с ухудшением социально-экономического положения в ситуации, когда Украина получает баснословные миллиарды долларов", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, чувствуется ли в Европе усталость от финансирования Украины.

https://ria.ru/20230922/sliv-1898036833.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сергей лавров, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр