Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с Украиной удерживается на плаву по инерции, заявил Лавров - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 20.10.2023 (обновлено: 12:38 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904093023.html
Ситуация с Украиной удерживается на плаву по инерции, заявил Лавров
Ситуация с Украиной удерживается на плаву по инерции, заявил Лавров - РИА Новости, 20.10.2023
Ситуация с Украиной удерживается на плаву по инерции, заявил Лавров
Многим в Европе надоела Украина, но по инерции пытаются удержать ситуацию на плаву, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "60 минут"... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:22
2023-10-20T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Многим в Европе надоела Украина, но по инерции пытаются удержать ситуацию на плаву, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1"."Я думаю, что многим надоела Украина в Европе. По инерции они через самовнушение пытаются еще удерживать эту ситуацию на плаву, но не знаем, на сколько их хватит и на сколько их избиратели будут мириться с ухудшением социально-экономического положения в ситуации, когда Украина получает баснословные миллиарды долларов", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, чувствуется ли в Европе усталость от финансирования Украины.
https://ria.ru/20230922/sliv-1898036833.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сергей лавров, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Ситуация с Украиной удерживается на плаву по инерции, заявил Лавров

Лавров: в Европе Украина надоела многим, ситуация держится на плаву по инерции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Многим в Европе надоела Украина, но по инерции пытаются удержать ситуацию на плаву, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1".
"Я думаю, что многим надоела Украина в Европе. По инерции они через самовнушение пытаются еще удерживать эту ситуацию на плаву, но не знаем, на сколько их хватит и на сколько их избиратели будут мириться с ухудшением социально-экономического положения в ситуации, когда Украина получает баснословные миллиарды долларов", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, чувствуется ли в Европе усталость от финансирования Украины.
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Запад уже начал "сливать" Зеленского, заявил Лукашенко
22 сентября, 14:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала