https://ria.ru/20231020/ukraina-1904035398.html

Их не остановить. В США раскрыли шокирующие для Киева подробности с фронта

Их не остановить. В США раскрыли шокирующие для Киева подробности с фронта - РИА Новости, 20.10.2023

Их не остановить. В США раскрыли шокирующие для Киева подробности с фронта

Российские войска переходят в наступление на фоне накапливающихся проблем Киева, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:53

2023-10-20T10:53

2023-10-20T12:00

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские войска переходят в наступление на фоне накапливающихся проблем Киева, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Помощь Запада, представляющая собой критически важный фактор, будет идти на спад. Пока есть слабенький поток, они попытаются так или иначе держаться. Но это не остановит продвижения русских. Как вы знаете, те перешли в наступление", — сказал он. По мнению эксперта, конфликт на Ближнем Востоке повлияет на помощь Украине. "Теперь Израиль серьезно отвлекает на себя внимание. Соединенные Штаты взяли 101-ю воздушно-десантную дивизию, которая была развернута в Румынии, и перебросили ее, если не ошибаюсь, в Иорданию. И посмотрите на все эти F-16 и прочие самолеты, которые США разместили на своих базах в регионе, совершая тем самым очень быстрые и решительные шаги. Соединенные Штаты никогда ничего подобного не делали в случае с Украиной", — пояснил Джонсон. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса.

https://ria.ru/20231020/ukraina-1903998057.html

https://ria.ru/20231020/gruziya-1904009202.html

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