https://ria.ru/20231020/ukraina-1904000886.html
Зеленскому дали шокирующий совет по России
Зеленскому дали шокирующий совет по России - РИА Новости, 20.10.2023
Зеленскому дали шокирующий совет по России
Украине придется пойти на серьезные уступки ради достижения мира, пишет Front Populaire. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:36
2023-10-20T09:36
2023-10-20T14:45
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Украине придется пойти на серьезные уступки ради достижения мира, пишет Front Populaire."Разрешение украинского кризиса не может включать простое прекращение огня и заморозку конфликта. Это, безусловно, потребует комплексных переговоров по восстановлению стабильности и безопасности в Европе. Чем скорее правящие элиты Европы поймут это, тем лучше", — говорится в статье.Как полагает автор, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется согласиться на четыре условия, чтобы обеспечить мир в ситуации, когда поддержка Запада начинает угасать. Во-первых, Киеву придется признать потерю территорий. Во-вторых, он должен будет стать нейтральным, то есть отказаться от желания вступить в НАТО и ЕС. Кроме того, использование русского языка наравне с украинским должно быть закреплено в конституции. Наконец, Украина должна пройти через ограниченную форму демилитаризации, которая может быть компенсирована договором о взаимной обороне между ней и Германией, Францией и Польшей."Понятно, что эти положения трудно принять нынешней националистической фракции власти на Украине. Но какое другое решение возможно? Бесконечное продолжение конфликта со всевозрастающим числом погибших?" — задается вопросом автор.Таким образом, эффективного разрешения кризиса нельзя достигнуть простым прекращением огня и замораживанием военных действий. Чем быстрее правящие элиты в Европе осознают это, тем лучше для них, заключает FP.В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью ABC, что Украина пойдет на переговоры, если будет инициатива со стороны России, а США поддержат киевские власти, если они объявят о готовности к диалогу. При этом, подчеркнул Блинкен, Украина не отказывается от притязаний на свои бывшие территории.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, что слова Блинкена о неготовности Москвы к переговорам не соответствуют действительности. Россия не раз заявляла, что готова вести переговоры, но при этом следует учитывать те реалии, что сложились после марта 2022 года.
https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975778.html
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в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, энтони блинкен, дмитрий песков, нато, евросоюз, государственный департамент сша
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, Государственный департамент США
Зеленскому дали шокирующий совет по России
FP: Зеленскому придется отказаться от территорий ради мира на Украине
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Украине придется пойти на серьезные уступки ради достижения мира, пишет Front Populaire
.
"Разрешение украинского кризиса не может включать простое прекращение огня и заморозку конфликта. Это, безусловно, потребует комплексных переговоров по восстановлению стабильности и безопасности в Европе. Чем скорее правящие элиты Европы поймут это, тем лучше", — говорится в статье.
Как полагает автор, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется согласиться на четыре условия, чтобы обеспечить мир в ситуации, когда поддержка Запада начинает угасать. Во-первых, Киеву придется признать потерю территорий. Во-вторых, он должен будет стать нейтральным, то есть отказаться от желания вступить в НАТО и ЕС. Кроме того, использование русского языка наравне с украинским должно быть закреплено в конституции. Наконец, Украина должна пройти через ограниченную форму демилитаризации, которая может быть компенсирована договором о взаимной обороне между ней и Германией, Францией и Польшей.
"Понятно, что эти положения трудно принять нынешней националистической фракции власти на Украине. Но какое другое решение возможно? Бесконечное продолжение конфликта со всевозрастающим числом погибших?" — задается вопросом автор.
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Таким образом, эффективного разрешения кризиса нельзя достигнуть простым прекращением огня и замораживанием военных действий. Чем быстрее правящие элиты в Европе осознают это, тем лучше для них, заключает FP.
В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью ABC
, что Украина пойдет на переговоры, если будет инициатива со стороны России, а США поддержат киевские власти, если они объявят о готовности к диалогу. При этом, подчеркнул Блинкен, Украина не отказывается от притязаний на свои бывшие территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, что слова Блинкена о неготовности Москвы к переговорам не соответствуют действительности. Россия не раз заявляла, что готова вести переговоры, но при этом следует учитывать те реалии, что сложились после марта 2022 года.
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