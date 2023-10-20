https://ria.ru/20231020/ukraina-1903998057.html

"Хаос". Зеленскому сообщили о катастрофе по всей Украине

"Хаос". Зеленскому сообщили о катастрофе по всей Украине - РИА Новости, 20.10.2023

"Хаос". Зеленскому сообщили о катастрофе по всей Украине

Украина не сможет победить Россию даже с учетом колоссальных сумм, выделенных Западом, пишет отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в статье для... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:27

2023-10-20T09:27

2023-10-20T11:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Украина не сможет победить Россию даже с учетом колоссальных сумм, выделенных Западом, пишет отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в статье для издания Responsible Statecraft."Вероятного пути к военной победе Киева не существует независимо от того, сколько денег выделит конгресс, сколько танков мы (США. — Прим. ред.) предоставим или сколько артиллерийских снарядов мы произведем. Пришла пора признать эту очевидную истину", — говорится в публикации.Эксперт отмечает, что Запад затратил огромные ресурсы на украинское контрнаступление, но оно не оправдало ожиданий и обернулось для ВСУ "умопомрачительными потерями" в живой силе и технике. Кроме того, политический хаос в Вашингтоне и взрывоопасная ситуация на Ближнем Востоке могут отвлечь внимание общественности от проведения разумной комплексной проверки, которая требуется, чтобы понять, имеет ли смысл увеличивать финансирование Украины. "Если Украина не смогла прорвать российскую оборонительную линию после четырех месяцев атак, полугода подготовки, получения 46 миллиардов долларов военной помощи, а также значительной разведывательной поддержки, то на каких основаниях сторонники дополнительного финансирования могут утверждать, что предоставление ей еще одного многомиллиардного пакета приведет к успеху там, где все предыдущие усилия потерпели неудачу? У них нет таких оснований", — пишет Дэвис. Он приходит к выводу, что у американских властей нет конкретного плана по прекращению боевых действий на Украине.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, сша, россия