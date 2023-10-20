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Армия Израиля заявила о нанесении более сотни ударов по ХАМАС за ночь

Армия Израиля заявила о нанесении более сотни ударов по ХАМАС за ночь - РИА Новости, 20.10.2023

Армия Израиля заявила о нанесении более сотни ударов по ХАМАС за ночь

Израильские военные за ночь нанесли более сотни ударов по объектам движения ХАМАС, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T08:41

2023-10-20T08:41

2023-10-20T10:03

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Израильские военные за ночь нанесли более сотни ударов по объектам движения ХАМАС, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."За ночь ЦАХАЛ нанес более сотни ударов по оперативным целям <…> ХАМАС и ликвидировал бойца ХАМАС, который принимал участие в кровавых расправах на юге Израиля", — говорится в сообщении.Указывается, что среди пораженных военных объектов — подземный туннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров.Ликвидирован боец ВМС ХАМАС Амджад Маджед Мухаммад Абу Одех, уничтожено оружие, которое хранилось в мечети в городе Джебалия на севере сектора Газа.По последним данным, в Израиле в результате вторжения бойцов ХАМАС 7 октября и обстрелов территории погибли более 1300 человек. В Газе жертвами ответных действий стали около 3750 человек.В ходе обострения погибли 19 граждан России, двое находятся в заложниках, семь числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)