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Армия Израиля заявила о нанесении более сотни ударов по ХАМАС за ночь
Армия Израиля заявила о нанесении более сотни ударов по ХАМАС за ночь - РИА Новости, 20.10.2023
Армия Израиля заявила о нанесении более сотни ударов по ХАМАС за ночь
Израильские военные за ночь нанесли более сотни ударов по объектам движения ХАМАС, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:41
2023-10-20T08:41
2023-10-20T10:03
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Израильские военные за ночь нанесли более сотни ударов по объектам движения ХАМАС, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."За ночь ЦАХАЛ нанес более сотни ударов по оперативным целям <…> ХАМАС и ликвидировал бойца ХАМАС, который принимал участие в кровавых расправах на юге Израиля", — говорится в сообщении.Указывается, что среди пораженных военных объектов — подземный туннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров.Ликвидирован боец ВМС ХАМАС Амджад Маджед Мухаммад Абу Одех, уничтожено оружие, которое хранилось в мечети в городе Джебалия на севере сектора Газа.По последним данным, в Израиле в результате вторжения бойцов ХАМАС 7 октября и обстрелов территории погибли более 1300 человек. В Газе жертвами ответных действий стали около 3750 человек.В ходе обострения погибли 19 граждан России, двое находятся в заложниках, семь числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.
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РИА Новости
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия Израиля заявила о нанесении более сотни ударов по ХАМАС за ночь
ЦАХАЛ заявил о нанесении более сотни ударов по оперативным целям ХАМАС за ночь