https://ria.ru/20231020/udar-1904007937.html

Армия Израиля заявила об ударе по объектам "Хезболлы"

Армия Израиля заявила об ударе по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 20.10.2023

Армия Израиля заявила об ударе по объектам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ночью нанесла удар по бойцу на территории Ливана, а также объектам ливанского движения "Хезболла"... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:53

2023-10-20T09:53

2023-10-20T09:53

в мире

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ливан

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ночью нанесла удар по бойцу на территории Ливана, а также объектам ливанского движения "Хезболла" в ответ на запуски ракет по израильской территории. "Ночью беспилотник ЦАХАЛ нанес удар по террористу на ливанской территории. Также в ответ на ракеты, выпущенные вчера из Ливана в сторону Израиля, ЦАХАЛ нанес удар по нескольким военным объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболла", - сообщила армия. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и тысяча женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, армия обороны израиля (цахал)