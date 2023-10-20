https://ria.ru/20231020/ucheniya-1903990655.html
Южная Корея и Великобритания провели масштабные военные учения
Южная Корея и Великобритания провели масштабные военные учения - РИА Новости, 20.10.2023
Южная Корея и Великобритания провели масштабные военные учения
Южная Корея и Великобритания провели в октябре совместные 11-дневные военные учения с использованием высоких технологий и при участии более четырех тысяч... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:33
2023-10-20T08:33
2023-10-20T09:49
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СЕУЛ, 20 окт – РИА Новости. Южная Корея и Великобритания провели в октябре совместные 11-дневные военные учения с использованием высоких технологий и при участии более четырех тысяч военнослужащих на фоне усилий по укреплению военного сотрудничества между двумя странами, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. Сообщается, что учения начались 10 октября в уезде Инчже в Корейском центре боевой подготовки (KCTC), который использует передовые технологии для организации реалистичных наземных учений. В тренировках было задействовано более четырех тысяч военнослужащих и около 270 единиц боевой техники, включая танки, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Учения включали в себя как отработку атак, так и оборонительных операций, и были направлены на укрепление боевых возможностей вооруженных сил двух стран. Сообщается, что в этом году масштаб учений был увеличен по сравнению с 2022 годом, когда Великобритания отправила для участия в них подразделение на уровне взвода.
https://ria.ru/20231018/ucheniya-1903495929.html
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в мире, великобритания, южная корея
В мире, Великобритания, Южная Корея
Южная Корея и Великобритания провели масштабные военные учения
Рёнхап: Южная Корея и Великобритания провели масштабные военные учения в октябре
СЕУЛ, 20 окт – РИА Новости.
Южная Корея и Великобритания провели в октябре совместные 11-дневные военные учения с использованием высоких технологий и при участии более четырех тысяч военнослужащих на фоне усилий по укреплению военного сотрудничества между двумя странами, передает агентство Рёнхап
со ссылкой на южнокорейских военных.
Сообщается, что учения начались 10 октября в уезде Инчже в Корейском центре боевой подготовки (KCTC), который использует передовые технологии для организации реалистичных наземных учений.
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В тренировках было задействовано более четырех тысяч военнослужащих и около 270 единиц боевой техники, включая танки, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
Учения включали в себя как отработку атак, так и оборонительных операций, и были направлены на укрепление боевых возможностей вооруженных сил двух стран.
Сообщается, что в этом году масштаб учений был увеличен по сравнению с 2022 годом, когда Великобритания отправила для участия в них подразделение на уровне взвода.
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