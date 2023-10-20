https://ria.ru/20231020/uchebniki-1904109237.html
В России стартовала подготовка нового учебника истории для вузов
В России стартовала подготовка нового учебника истории для вузов - РИА Новости, 20.10.2023
В России стартовала подготовка нового учебника истории для вузов
Подготовка нового учебника истории России для вузов уже стартовала, пособие будет состоять из 30 глав, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России со... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:07
2023-10-20T13:07
2023-10-20T13:10
общество
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подготовка нового учебника истории России для вузов уже стартовала, пособие будет состоять из 30 глав, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова. "Подготовка текста нового учебника по истории России для высшей школы уже стартовала... Для удобства преподавателей новый учебник будет состоять из 30 глав — в соответствии со структурой курса. В нем будет содержательное "ядро" и материалы об истории тех отраслей, которые изучают студенты. По замыслу составителей эти "отраслевые" сюжеты будут органично вплетаться в общий рассказ об истории России", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что предусмотрены варианты учебников с компонентами по истории инженерного дела, транспорта, медицины, народного образования, культуры, сельского хозяйства и других направлений, поскольку существует девять предметных областей и 58 укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, это приведет к большей мотивации и заинтересованности студентов неисторических направлений подготовки к изучению предмета.
https://ria.ru/20231015/yazyk-1902629224.html
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общество, россия, валерий фальков, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Навигатор абитуриента
В России стартовала подготовка нового учебника истории для вузов
В Минобрнауки заявили, что учебник истории для вузов будет состоять из 30 глав
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Подготовка нового учебника истории России для вузов уже стартовала, пособие будет состоять из 30 глав, сообщается в Telegram-канале
Минобрнауки России со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.
"Подготовка текста нового учебника по истории России для высшей школы уже стартовала... Для удобства преподавателей новый учебник будет состоять из 30 глав — в соответствии со структурой курса. В нем будет содержательное "ядро" и материалы об истории тех отраслей, которые изучают студенты. По замыслу составителей эти "отраслевые" сюжеты будут органично вплетаться в общий рассказ об истории России", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что предусмотрены варианты учебников с компонентами по истории инженерного дела, транспорта, медицины, народного образования, культуры, сельского хозяйства и других направлений, поскольку существует девять предметных областей и 58 укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, это приведет к большей мотивации и заинтересованности студентов неисторических направлений подготовки к изучению предмета.