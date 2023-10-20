https://ria.ru/20231020/ubiystvo-1904215895.html
Суд арестовал пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки
Суд арестовал пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки - РИА Новости, 20.10.2023
Суд арестовал пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки
Истринский городской суд Московской области по ходатайству следствия арестовал до 18 декабря пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, обвиняемого в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:45
2023-10-20T17:45
2023-10-20T17:45
происшествия
московская область (подмосковье)
истринский район
стас намин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Истринский городской суд Московской области по ходатайству следствия арестовал до 18 декабря пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в суде. "Судом в отношении Романа Микояна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 декабря ", - сказала собеседница агентства. Заседание прошло в закрытом режиме. Как сообщали в СК, Микоян назвал мотивом убийства брата и бабушки давний семейный конфликт. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района. Микоян на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. СК предъявил 39-летнему мужчине обвинение по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), ему может грозить пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20231019/namin-1903858225.html
https://ria.ru/20231019/pasynok-1903808308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, стас намин
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истринский район, Стас Намин
Суд арестовал пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки
Обвиняемого в убийстве брата и бабушки пасынка Намина арестовали до 18 декабря
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Истринский городской суд Московской области по ходатайству следствия арестовал до 18 декабря пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Судом в отношении Романа Микояна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 декабря ", - сказала собеседница агентства.
Трагедия в семье Намина: что уже известно о двойном убийстве в Подмосковье
Заседание прошло в закрытом режиме.
Как сообщали в СК, Микоян назвал мотивом убийства брата и бабушки давний семейный конфликт.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района. Микоян на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
СК предъявил 39-летнему мужчине обвинение по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), ему может грозить пожизненное лишение свободы.
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