https://ria.ru/20231020/ubiystvo-1904215895.html

Суд арестовал пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки

Суд арестовал пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки - РИА Новости, 20.10.2023

Суд арестовал пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки

Истринский городской суд Московской области по ходатайству следствия арестовал до 18 декабря пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, обвиняемого в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:45

2023-10-20T17:45

2023-10-20T17:45

происшествия

московская область (подмосковье)

истринский район

стас намин

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Истринский городской суд Московской области по ходатайству следствия арестовал до 18 декабря пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в суде. "Судом в отношении Романа Микояна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 декабря ", - сказала собеседница агентства. Заседание прошло в закрытом режиме. Как сообщали в СК, Микоян назвал мотивом убийства брата и бабушки давний семейный конфликт. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района. Микоян на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. СК предъявил 39-летнему мужчине обвинение по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), ему может грозить пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20231019/namin-1903858225.html

https://ria.ru/20231019/pasynok-1903808308.html

московская область (подмосковье)

истринский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, стас намин