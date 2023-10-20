https://ria.ru/20231020/turpotok-1904179188.html

В МЭР прогнозируют рост внутреннего турпотока

В МЭР прогнозируют рост внутреннего турпотока - РИА Новости, 20.10.2023

В МЭР прогнозируют рост внутреннего турпотока

Минэкономразвития прогнозирует, что турпоток по России к 2026 году вырастет более чем на 20 процентов – до 90 миллионов поездок в год, заявил на заседании... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:54

2023-10-20T15:54

2023-10-20T15:54

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туризм

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует, что турпоток по России к 2026 году вырастет более чем на 20 процентов – до 90 миллионов поездок в год, заявил на заседании Комитета по бюджету и налогам в Госдуме замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. "К 2026 году планируем выйти на показатель 90 миллионов поездок по стране. Для сравнения – в 2022 году было 73 миллиона поездок. Планируем почти 20-процентный рост", – сказал Вахруков. Он также уточнил, что ведомство прогнозирует, что к 2026 году рост количества классифицированных номеров в гостиницах составит 900 тысяч. "Это более чем на 100 тысяч больше, чем в прошлом году", – сказал замминистра. Вахруков уточнил, что на ближайшие три года на развитие туризма в России заложено 52,4 миллиарда рублей. Он пояснил, что эти средства будут направлены в том числе на развитие гостиничной инфраструктуры, строительство модульных отелей, а также рекламу России за рубежом.

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новости - туризм, туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), отдых в россии, куда поехать