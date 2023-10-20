https://ria.ru/20231020/tserkov-1903971215.html

Иерусалимский патриархат назвал удар по церкви в Газе военным преступлением

Иерусалимский патриархат назвал удар по церкви в Газе военным преступлением - РИА Новости, 20.10.2023

Иерусалимский патриархат назвал удар по церкви в Газе военным преступлением

Иерусалимский патриархат осуждает израильские авиаудары по гуманитарным учреждениям в секторе Газа и считает их "военным преступлением, которое может быть... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T01:12

2023-10-20T01:12

2023-10-20T09:11

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АФИНЫ, 20 окт - РИА Новости. Иерусалимский патриархат осуждает израильские авиаудары по гуманитарным учреждениям в секторе Газа и считает их "военным преступлением, которое может быть проигнорировано", говорится в заявлении патриархата.Вечером в четверг появились сообщения, что греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок, есть погибшие и раненные."Православный Иерусалимский патриархат выражает самое решительное осуждение израильского авиаудара, нанесенного по храму в городе Газа. Патриархат подчеркивает, что нападения на церкви и их учреждения, а также на убежища, которые они предоставляют для защиты невинных граждан, особенно детей и женщин, потерявших свои дома из-за авиаударов Израиля по жилым районам за последние 13 дней, представляют собой военное преступление, которое не может быть проигнорировано", - говорится в заявлении.Патриархат заявил, что, несмотря на нападения, он, как и другие церкви, по-прежнему привержен выполнению своего религиозного и морального долга: предоставлять помощь, поддержку и убежище тем, кто в этом нуждается, на фоне постоянных требований Израиля эвакуировать эти учреждения гражданского населения и давления, оказываемого на церкви в этом отношении.Патриархат подчеркивает, что он не откажется от своего религиозного и гуманитарного долга, основанного на христианских ценностях, обеспечивать все необходимое как во времена войны, так и в мирное время, говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231019/demonstratsii-1903963120.html

https://ria.ru/20231020/palestina-1903969296.html

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Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа 2023-10-20T01:12 true PT0M19S

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире