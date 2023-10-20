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ЦБ одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае - РИА Новости, 20.10.2023
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17:07 20.10.2023 (обновлено: 17:21 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/tsb-1904202637.html
ЦБ одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае
ЦБ одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае - РИА Новости, 20.10.2023
ЦБ одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае
Банк России одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае, теперь работа на стороне китайского регулятора, заявил главный управляющий директор кредитной... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:07
2023-10-20T17:21
экономика
китай
шанхай
пекин
владимир верхошинский
альфа-банк
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Банк России одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае, теперь работа на стороне китайского регулятора, заявил главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский, выступая на форуме "Сделано в России". "Мы сейчас идем по пути открытия филиалов в Китае - в Шанхае как бизнес столице и Пекине как политической столице. Нам Центральный банк наш российский одобрил только что открытие этих двух филиалов, и за это Центральному банку отдельное спасибо. И особенно спасибо, что они подошли к этому супер небюрократично, мы сэкономили три месяца плановой процедуры. Так что теперь работа на стороне китайского регулятора", - сказал он.Альфа-банк в сентябре сообщал, что его совет директоров принял решение о создании двух филиалов в Китае - в Пекине и в Шанхае. Ранее банк запустил сервис по работе с КНР для импортеров и экспортеров.
https://ria.ru/20231019/gaz-1903857831.html
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экономика, китай, шанхай, пекин, владимир верхошинский, альфа-банк, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Китай, Шанхай, Пекин, Владимир Верхошинский, Альфа-банк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае

ЦБ РФ одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в КНР

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Логотип банка "Альфа-банк". Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Банк России одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае, теперь работа на стороне китайского регулятора, заявил главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский, выступая на форуме "Сделано в России".
"Мы сейчас идем по пути открытия филиалов в Китае - в Шанхае как бизнес столице и Пекине как политической столице. Нам Центральный банк наш российский одобрил только что открытие этих двух филиалов, и за это Центральному банку отдельное спасибо. И особенно спасибо, что они подошли к этому супер небюрократично, мы сэкономили три месяца плановой процедуры. Так что теперь работа на стороне китайского регулятора", - сказал он.
Альфа-банк в сентябре сообщал, что его совет директоров принял решение о создании двух филиалов в Китае - в Пекине и в Шанхае. Ранее банк запустил сервис по работе с КНР для импортеров и экспортеров.
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в выросли на 46,6 процента
19 октября, 14:52
 
ЭкономикаКитайШанхайПекинВладимир ВерхошинскийАльфа-банкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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