https://ria.ru/20231020/trevoga-1904274862.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.10.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T23:36
2023-10-20T23:36
2023-10-20T23:38
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украина
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской области в 23.02 (совпадает с мск). Затем он распространился на Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Черкасскую области. Помимо этого, тревога звучит на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской области в 23.02 (совпадает с мск). Затем он распространился на Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Черкасскую области. Помимо этого, тревога звучит на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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