https://ria.ru/20231020/trevoga-1904274862.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.10.2023

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T23:36

2023-10-20T23:36

2023-10-20T23:38

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской области в 23.02 (совпадает с мск). Затем он распространился на Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Черкасскую области. Помимо этого, тревога звучит на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

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