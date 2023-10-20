https://ria.ru/20231020/tramp-1904235137.html

Судья пригрозил заключить Трампа под стражу

Судья пригрозил заключить Трампа под стражу - РИА Новости, 20.10.2023

Судья пригрозил заключить Трампа под стражу

Cудья Артур Энгорон, председательствующий на процессе по делу бывшего президента США Дональда Трампа, пригрозил ему арестом из-за нарушения постановления о... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:44

2023-10-20T18:44

2023-10-20T21:02

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Cудья Артур Энгорон, председательствующий на процессе по делу бывшего президента США Дональда Трампа, пригрозил ему арестом из-за нарушения постановления о неразглашении, передает телеканал NBC News."Судья <…> поднял вопрос о возможности заключения бывшего президента в тюрьму после того, как Трамп не выполнил <...> приказ, <...> требующий удалить пост, в котором он разгромил судебного клерка", — говорится в сообщении.По словам Энгорона, Трамп опубликовал в соцсети "неправдивый и пренебрежительный пост" о клерке суда.Год назад генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала против Трампа иск на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Она утверждает, что бывший президент завысил стоимость своих активов с 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов. По словам прокурора, такое мошенничество помогло ему получить кредиты на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.Кроме того, генпрокурор требовала, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать в банки штата запросы на кредиты на протяжении пяти лет. Еще одно требование касалось запрета Трампу и связанной с ним компании Trump Organization приобретать недвижимость в Нью-Йорке.Сам бывший президент назвал этот иск обманом и постановкой. По его мнению, это попытка навредить ему в рамках предвыборной кампании.

https://ria.ru/20231019/tramp-1903734598.html

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сша, нью-йорк (город), дональд трамп, майами, в мире