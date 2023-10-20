Судья пригрозил заключить Трампа под стражу
NBC: судья по делу Трампа о мошенничестве пригрозил заключить его под стражу
© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Cудья Артур Энгорон, председательствующий на процессе по делу бывшего президента США Дональда Трампа, пригрозил ему арестом из-за нарушения постановления о неразглашении, передает телеканал NBC News.
"Судья <…> поднял вопрос о возможности заключения бывшего президента в тюрьму после того, как Трамп не выполнил <...> приказ, <...> требующий удалить пост, в котором он разгромил судебного клерка", — говорится в сообщении.
По словам Энгорона, Трамп опубликовал в соцсети "неправдивый и пренебрежительный пост" о клерке суда.
Год назад генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала против Трампа иск на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Она утверждает, что бывший президент завысил стоимость своих активов с 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов. По словам прокурора, такое мошенничество помогло ему получить кредиты на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
Кроме того, генпрокурор требовала, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать в банки штата запросы на кредиты на протяжении пяти лет. Еще одно требование касалось запрета Трампу и связанной с ним компании Trump Organization приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
Сам бывший президент назвал этот иск обманом и постановкой. По его мнению, это попытка навредить ему в рамках предвыборной кампании.