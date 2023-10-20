https://ria.ru/20231020/tinkoff-1903971703.html

﻿Приложение для банковских операций "Тинькофф" стало недоступно в App Store

﻿Приложение для банковских операций "Тинькофф" стало недоступно в App Store - РИА Новости, 20.10.2023

﻿Приложение для банковских операций "Тинькофф" стало недоступно в App Store

Приложение "Тинькофф банка" DocStorage, позволяющее клиентам кредитной организации с устройствами на iOS пользоваться сервисами банка, стало недоступно для... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T01:25

2023-10-20T01:25

2023-10-20T01:27

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канада

экономика

тинькофф. кредитные системы

евросоюз

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Приложение "Тинькофф банка" DocStorage, позволяющее клиентам кредитной организации с устройствами на iOS пользоваться сервисами банка, стало недоступно для скачивания в App Store меньше чем через сутки после его появления, убедился корреспондент РИА Новости. Утром в четверг "Тинькофф банк" сообщил, что его приложение на iOS вновь стало доступно для скачивания в App Store, но под другим названием. Приложение называлось DocStorage, в описании к нему указывалось, что "это удобное приложение для хранения документов". Так, если перейти в AppStore по ссылкам для скачивания приложения, которыми банк поделился в своем Telegram-канале или в смс-рассылке, магазин приложений сообщает, что приложение недоступно. Найти приложение вручную в магазине по его названию также нельзя. Из App Store приложения банка, среди которых также "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф Мобайл", были удалены в марте. В конце февраля "Тинькофф" попал в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.

https://ria.ru/20230830/tinkoff-1893037746.html

https://ria.ru/20230530/appstore-1875050252.html

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сша, канада, экономика, тинькофф. кредитные системы, евросоюз