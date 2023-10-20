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﻿Приложение для банковских операций "Тинькофф" стало недоступно в App Store - РИА Новости, 20.10.2023
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01:25 20.10.2023 (обновлено: 01:27 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/tinkoff-1903971703.html
﻿Приложение для банковских операций "Тинькофф" стало недоступно в App Store
﻿Приложение для банковских операций "Тинькофф" стало недоступно в App Store - РИА Новости, 20.10.2023
﻿Приложение для банковских операций "Тинькофф" стало недоступно в App Store
Приложение "Тинькофф банка" DocStorage, позволяющее клиентам кредитной организации с устройствами на iOS пользоваться сервисами банка, стало недоступно для... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T01:25
2023-10-20T01:27
сша
канада
экономика
тинькофф. кредитные системы
евросоюз
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Приложение "Тинькофф банка" DocStorage, позволяющее клиентам кредитной организации с устройствами на iOS пользоваться сервисами банка, стало недоступно для скачивания в App Store меньше чем через сутки после его появления, убедился корреспондент РИА Новости. Утром в четверг "Тинькофф банк" сообщил, что его приложение на iOS вновь стало доступно для скачивания в App Store, но под другим названием. Приложение называлось DocStorage, в описании к нему указывалось, что "это удобное приложение для хранения документов". Так, если перейти в AppStore по ссылкам для скачивания приложения, которыми банк поделился в своем Telegram-канале или в смс-рассылке, магазин приложений сообщает, что приложение недоступно. Найти приложение вручную в магазине по его названию также нельзя. Из App Store приложения банка, среди которых также "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф Мобайл", были удалены в марте. В конце февраля "Тинькофф" попал в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.
https://ria.ru/20230830/tinkoff-1893037746.html
https://ria.ru/20230530/appstore-1875050252.html
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сша, канада, экономика, тинькофф. кредитные системы, евросоюз
США, Канада, Экономика, Тинькофф. Кредитные Системы, Евросоюз
﻿Приложение для банковских операций "Тинькофф" стало недоступно в App Store

﻿Приложение для банковских операций "Тинькофф" DocStorage недоступно в App Store

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд банка Tinkoff
Стенд банка Tinkoff - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд банка Tinkoff. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Приложение "Тинькофф банка" DocStorage, позволяющее клиентам кредитной организации с устройствами на iOS пользоваться сервисами банка, стало недоступно для скачивания в App Store меньше чем через сутки после его появления, убедился корреспондент РИА Новости.
Утром в четверг "Тинькофф банк" сообщил, что его приложение на iOS вновь стало доступно для скачивания в App Store, но под другим названием. Приложение называлось DocStorage, в описании к нему указывалось, что "это удобное приложение для хранения документов".
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Так, если перейти в AppStore по ссылкам для скачивания приложения, которыми банк поделился в своем Telegram-канале или в смс-рассылке, магазин приложений сообщает, что приложение недоступно. Найти приложение вручную в магазине по его названию также нельзя.
Из App Store приложения банка, среди которых также "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф Мобайл", были удалены в марте.
В конце февраля "Тинькофф" попал в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.
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