В приморском заповеднике назвали группировку амурского тигра стабильной
Глава заповедника в Приморье назвала группировку амурского тигра стабильной
Амурский тигр. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Группировка краснокнижного амурского тигра в Сихотэ-Алинском заповеднике на севере Приморья стабильна и составляет около 26-28 особей, сообщила журналистам директор заповедника Светлана Сутырина.
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"По данным последнего учета, 26-28 тигров обитает на территории заповедника. Но у части тигров их индивидуальные участки выходят за границы заповедника. Они часть времени проводят в заповеднике, часть времени выходят за границы. Группировка осталась стабильна (в сравнении с прошлым годом – ред.). Часть тигров ушли – молодые тигры расселились с территории заповедника, но появились новые тигрята", - отметила Сутырина.
Что касается питания тигров, то в заповеднике второй год продолжаются исследования их питания на фоне сокращения популяции кабана из-за АЧС. Так, в Сихотэ-Алинском заповеднике поголовье кабана из-за африканской чумы свиней с 2019 года сократилось в десять раз. Однако специалисты установили, что хищники переключаются на других копытных.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По экспертным оценкам на сентябрь 2023 года, в России живет не менее 750 тигров.