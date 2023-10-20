https://ria.ru/20231020/tigr-1903982605.html

В приморском заповеднике назвали группировку амурского тигра стабильной

В приморском заповеднике назвали группировку амурского тигра стабильной - РИА Новости, 20.10.2023

В приморском заповеднике назвали группировку амурского тигра стабильной

Группировка краснокнижного амурского тигра в Сихотэ-Алинском заповеднике на севере Приморья стабильна и составляет около 26-28 особей, сообщила журналистам... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T06:00

2023-10-20T06:00

2023-10-20T06:00

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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Группировка краснокнижного амурского тигра в Сихотэ-Алинском заповеднике на севере Приморья стабильна и составляет около 26-28 особей, сообщила журналистам директор заповедника Светлана Сутырина. "По данным последнего учета, 26-28 тигров обитает на территории заповедника. Но у части тигров их индивидуальные участки выходят за границы заповедника. Они часть времени проводят в заповеднике, часть времени выходят за границы. Группировка осталась стабильна (в сравнении с прошлым годом – ред.). Часть тигров ушли – молодые тигры расселились с территории заповедника, но появились новые тигрята", - отметила Сутырина. Что касается питания тигров, то в заповеднике второй год продолжаются исследования их питания на фоне сокращения популяции кабана из-за АЧС. Так, в Сихотэ-Алинском заповеднике поголовье кабана из-за африканской чумы свиней с 2019 года сократилось в десять раз. Однако специалисты установили, что хищники переключаются на других копытных. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По экспертным оценкам на сентябрь 2023 года, в России живет не менее 750 тигров.

https://ria.ru/20231020/znak-1903980270.html

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россия, приморский край, хабаровский край, светлана сутырина, юнеско