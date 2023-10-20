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В приморском заповеднике назвали группировку амурского тигра стабильной - РИА Новости, 20.10.2023
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06:00 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/tigr-1903982605.html
В приморском заповеднике назвали группировку амурского тигра стабильной
В приморском заповеднике назвали группировку амурского тигра стабильной - РИА Новости, 20.10.2023
В приморском заповеднике назвали группировку амурского тигра стабильной
Группировка краснокнижного амурского тигра в Сихотэ-Алинском заповеднике на севере Приморья стабильна и составляет около 26-28 особей, сообщила журналистам... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T06:00
2023-10-20T06:00
россия
приморский край
хабаровский край
светлана сутырина
юнеско
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Группировка краснокнижного амурского тигра в Сихотэ-Алинском заповеднике на севере Приморья стабильна и составляет около 26-28 особей, сообщила журналистам директор заповедника Светлана Сутырина. "По данным последнего учета, 26-28 тигров обитает на территории заповедника. Но у части тигров их индивидуальные участки выходят за границы заповедника. Они часть времени проводят в заповеднике, часть времени выходят за границы. Группировка осталась стабильна (в сравнении с прошлым годом – ред.). Часть тигров ушли – молодые тигры расселились с территории заповедника, но появились новые тигрята", - отметила Сутырина. Что касается питания тигров, то в заповеднике второй год продолжаются исследования их питания на фоне сокращения популяции кабана из-за АЧС. Так, в Сихотэ-Алинском заповеднике поголовье кабана из-за африканской чумы свиней с 2019 года сократилось в десять раз. Однако специалисты установили, что хищники переключаются на других копытных. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По экспертным оценкам на сентябрь 2023 года, в России живет не менее 750 тигров.
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россия, приморский край, хабаровский край, светлана сутырина, юнеско
Россия, Приморский край, Хабаровский край, Светлана Сутырина, ЮНЕСКО
В приморском заповеднике назвали группировку амурского тигра стабильной

Глава заповедника в Приморье назвала группировку амурского тигра стабильной

© РИА Новости / Игорь ОнучинАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Группировка краснокнижного амурского тигра в Сихотэ-Алинском заповеднике на севере Приморья стабильна и составляет около 26-28 особей, сообщила журналистам директор заповедника Светлана Сутырина.
«
"По данным последнего учета, 26-28 тигров обитает на территории заповедника. Но у части тигров их индивидуальные участки выходят за границы заповедника. Они часть времени проводят в заповеднике, часть времени выходят за границы. Группировка осталась стабильна (в сравнении с прошлым годом – ред.). Часть тигров ушли – молодые тигры расселились с территории заповедника, но появились новые тигрята", - отметила Сутырина.
Что касается питания тигров, то в заповеднике второй год продолжаются исследования их питания на фоне сокращения популяции кабана из-за АЧС. Так, в Сихотэ-Алинском заповеднике поголовье кабана из-за африканской чумы свиней с 2019 года сократилось в десять раз. Однако специалисты установили, что хищники переключаются на других копытных.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По экспертным оценкам на сентябрь 2023 года, в России живет не менее 750 тигров.
Памятный комплекс, посвященный дальневосточному леопарду папы римского Франциска, впервые открыт на Гамовском кластере национального парка Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В Приморье участок подопечного леопарда папы Римского отметили знаком
04:35
 
РоссияПриморский крайХабаровский крайСветлана СутыринаЮНЕСКО
 
 
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