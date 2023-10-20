В Израиле решили закрыть филиал "Аль-Джазира", сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Правительство Израиля утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства", что позволит закрыть филиал телеканала "Аль-Джазира" в Израиле, сообщил портал Ynet.По данным портала, правила были одобрены при поддержке силового блока правительства и по согласованию с юридическим советником правительства Гали Бахарав-Миарой.Теперь решение должен будет утвердить кабинет министров, после чего министр связи Шломо Каръи сможет издать приказ о закрытии той или иной вещательной сети.Ранее ряд политиков в Израиле призвали правительство закрыть филиал катарского канала за пропалестинское освещение эскалации конфликта с сектором Газа.Телеканал "Аль-Джазира" одним из первых сообщил со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа, что более 500 человек погибли при ударе по больнице "Аль-Ахли", назвав удар израильским.
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Правительство Израиля утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства", что позволит закрыть филиал телеканала "Аль-Джазира" в Израиле, сообщил портал Ynet.
По данным портала, правила были одобрены при поддержке силового блока правительства и по согласованию с юридическим советником правительства Гали Бахарав-Миарой.
Теперь решение должен будет утвердить кабинет министров, после чего министр связи Шломо Каръи сможет издать приказ о закрытии той или иной вещательной сети.
Ранее ряд политиков в Израиле призвали правительство закрыть филиал катарского канала за пропалестинское освещение эскалации конфликта с сектором Газа.
Телеканал "Аль-Джазира" одним из первых сообщил со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа, что более 500 человек погибли при ударе по больнице "Аль-Ахли", назвав удар израильским.
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.