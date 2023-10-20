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В Израиле решили закрыть филиал "Аль-Джазира", сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2023
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10:21 20.10.2023 (обновлено: 10:59 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/televidenie-1904021334.html
В Израиле решили закрыть филиал "Аль-Джазира", сообщили СМИ
В Израиле решили закрыть филиал "Аль-Джазира", сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2023
В Израиле решили закрыть филиал "Аль-Джазира", сообщили СМИ
Правительство Израиля утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства", что позволит закрыть... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:21
2023-10-20T10:59
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Правительство Израиля утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства", что позволит закрыть филиал телеканала "Аль-Джазира" в Израиле, сообщил портал Ynet.По данным портала, правила были одобрены при поддержке силового блока правительства и по согласованию с юридическим советником правительства Гали Бахарав-Миарой.Теперь решение должен будет утвердить кабинет министров, после чего министр связи Шломо Каръи сможет издать приказ о закрытии той или иной вещательной сети.Ранее ряд политиков в Израиле призвали правительство закрыть филиал катарского канала за пропалестинское освещение эскалации конфликта с сектором Газа.Телеканал "Аль-Джазира" одним из первых сообщил со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа, что более 500 человек погибли при ударе по больнице "Аль-Ахли", назвав удар израильским.
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в мире, израиль
В мире, Израиль
В Израиле решили закрыть филиал "Аль-Джазира", сообщили СМИ

В Израиле утвердили положения, позволяющие закрыть филиал "Аль-Джазиры"

© AP Photo / Hamid JalaudinСотрудники в офисе телекомпании Al Jazeera в Дохе, Катар
Сотрудники в офисе телекомпании Al Jazeera в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Hamid Jalaudin
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Правительство Израиля утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства", что позволит закрыть филиал телеканала "Аль-Джазира" в Израиле, сообщил портал Ynet.
По данным портала, правила были одобрены при поддержке силового блока правительства и по согласованию с юридическим советником правительства Гали Бахарав-Миарой.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
Теперь решение должен будет утвердить кабинет министров, после чего министр связи Шломо Каръи сможет издать приказ о закрытии той или иной вещательной сети.
Ранее ряд политиков в Израиле призвали правительство закрыть филиал катарского канала за пропалестинское освещение эскалации конфликта с сектором Газа.
Телеканал "Аль-Джазира" одним из первых сообщил со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа, что более 500 человек погибли при ударе по больнице "Аль-Ахли", назвав удар израильским.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
08:00
 
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