https://ria.ru/20231020/televidenie-1904021334.html

В Израиле решили закрыть филиал "Аль-Джазира", сообщили СМИ

В Израиле решили закрыть филиал "Аль-Джазира", сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2023

В Израиле решили закрыть филиал "Аль-Джазира", сообщили СМИ

Правительство Израиля утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства", что позволит закрыть... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:21

2023-10-20T10:21

2023-10-20T10:59

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Правительство Израиля утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства", что позволит закрыть филиал телеканала "Аль-Джазира" в Израиле, сообщил портал Ynet.По данным портала, правила были одобрены при поддержке силового блока правительства и по согласованию с юридическим советником правительства Гали Бахарав-Миарой.Теперь решение должен будет утвердить кабинет министров, после чего министр связи Шломо Каръи сможет издать приказ о закрытии той или иной вещательной сети.Ранее ряд политиков в Израиле призвали правительство закрыть филиал катарского канала за пропалестинское освещение эскалации конфликта с сектором Газа.Телеканал "Аль-Джазира" одним из первых сообщил со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа, что более 500 человек погибли при ударе по больнице "Аль-Ахли", назвав удар израильским.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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