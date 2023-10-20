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Путин обсуждает с Совбезом новые технологии для обеспечения безопасности - РИА Новости, 20.10.2023
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12:03 20.10.2023 (обновлено: 13:06 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/tekhnologii-1904082095.html
Путин обсуждает с Совбезом новые технологии для обеспечения безопасности
Путин обсуждает с Совбезом новые технологии для обеспечения безопасности - РИА Новости, 20.10.2023
Путин обсуждает с Совбезом новые технологии для обеспечения безопасности
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить внедрение современных технологий для обеспечения безопасности... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:03
2023-10-20T13:06
совет безопасности рф
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить внедрение современных технологий для обеспечения безопасности государства."Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. У нас докладчик Чернышенко Дмитрий Николаевич. Пригласите его, пожалуйста. Ну а потом, конечно, обменяемся мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки", - сказал Путин.В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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совет безопасности рф, политика, россия, владимир путин
Совет Безопасности РФ, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин обсуждает с Совбезом новые технологии для обеспечения безопасности

Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил современные технологии

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить внедрение современных технологий для обеспечения безопасности государства.
"Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. У нас докладчик Чернышенко Дмитрий Николаевич. Пригласите его, пожалуйста. Ну а потом, конечно, обменяемся мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки", - сказал Путин.
В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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