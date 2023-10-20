https://ria.ru/20231020/tekhnologii-1904082095.html

Путин обсуждает с Совбезом новые технологии для обеспечения безопасности

Путин обсуждает с Совбезом новые технологии для обеспечения безопасности - РИА Новости, 20.10.2023

Путин обсуждает с Совбезом новые технологии для обеспечения безопасности

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить внедрение современных технологий для обеспечения безопасности... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:03

2023-10-20T12:03

2023-10-20T13:06

совет безопасности рф

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить внедрение современных технологий для обеспечения безопасности государства."Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. У нас докладчик Чернышенко Дмитрий Николаевич. Пригласите его, пожалуйста. Ну а потом, конечно, обменяемся мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки", - сказал Путин.В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

https://ria.ru/20231015/rf-1902871973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет безопасности рф, политика, россия, владимир путин