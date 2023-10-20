https://ria.ru/20231020/svalka-1904191095.html

В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку тел животных

В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку тел животных - РИА Новости, 20.10.2023

В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку тел животных

Десятки тел животных в коробках и пакетах обнаружили жители Псковской области на несанкционированной свалке за Крестовским лесопарком, полиция региона начала... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:27

2023-10-20T16:27

2023-10-20T16:28

происшествия

псковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Десятки тел животных в коробках и пакетах обнаружили жители Псковской области на несанкционированной свалке за Крестовским лесопарком, полиция региона начала проверку обстоятельств случившегося и поиск причастных лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД области. Тела животных и отходы медпроизводства обнаружил 19 октября 67-летний житель Петровской волости. Мужчина незамедлительно обратился в полицию. "На место выехал участковый уполномоченный полиции, в зоне обслуживания которого находится данная территория. Заявителя опросили в установленном порядке. Участковый провел осмотр и фотографирование места происшествия, зарегистрировал факт проверки", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что на месте побывала следственно-оперативная группа. Сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося, устанавливаются причастные лица. Контроль за ходом расследования взяла прокуратура области. Специалист государственной ветеринарной службы Псковского района участвует в расследовании. Сейчас проводится идентификация тел животных, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231016/zhivoder-1902531804.html

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, псковская область