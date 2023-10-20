https://ria.ru/20231020/svalka-1904191095.html
В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку тел животных
В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку тел животных - РИА Новости, 20.10.2023
В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку тел животных
Десятки тел животных в коробках и пакетах обнаружили жители Псковской области на несанкционированной свалке за Крестовским лесопарком, полиция региона начала... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:27
2023-10-20T16:27
2023-10-20T16:28
происшествия
псковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Десятки тел животных в коробках и пакетах обнаружили жители Псковской области на несанкционированной свалке за Крестовским лесопарком, полиция региона начала проверку обстоятельств случившегося и поиск причастных лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД области. Тела животных и отходы медпроизводства обнаружил 19 октября 67-летний житель Петровской волости. Мужчина незамедлительно обратился в полицию. "На место выехал участковый уполномоченный полиции, в зоне обслуживания которого находится данная территория. Заявителя опросили в установленном порядке. Участковый провел осмотр и фотографирование места происшествия, зарегистрировал факт проверки", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что на месте побывала следственно-оперативная группа. Сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося, устанавливаются причастные лица. Контроль за ходом расследования взяла прокуратура области. Специалист государственной ветеринарной службы Псковского района участвует в расследовании. Сейчас проводится идентификация тел животных, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231016/zhivoder-1902531804.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псковская область
Происшествия, Псковская область
В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку тел животных
Десятки тел животных нашли на несанкционированной свалке в Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Десятки тел животных в коробках и пакетах обнаружили жители Псковской области на несанкционированной свалке за Крестовским лесопарком, полиция региона начала проверку обстоятельств случившегося и поиск причастных лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД области.
Тела животных и отходы медпроизводства обнаружил 19 октября 67-летний житель Петровской волости. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.
«
"На место выехал участковый уполномоченный полиции, в зоне обслуживания которого находится данная территория. Заявителя опросили в установленном порядке. Участковый провел осмотр и фотографирование места происшествия, зарегистрировал факт проверки", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что на месте побывала следственно-оперативная группа. Сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося, устанавливаются причастные лица. Контроль за ходом расследования взяла прокуратура области.
Специалист государственной ветеринарной службы Псковского района участвует в расследовании. Сейчас проводится идентификация тел животных, добавили в ведомстве.
"Поймать их сложно". Кто устраивает "пытки на заказ"