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В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку тел животных - РИА Новости, 20.10.2023
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16:27 20.10.2023 (обновлено: 16:28 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/svalka-1904191095.html
В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку тел животных
В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку тел животных - РИА Новости, 20.10.2023
В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку тел животных
Десятки тел животных в коробках и пакетах обнаружили жители Псковской области на несанкционированной свалке за Крестовским лесопарком, полиция региона начала... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:27
2023-10-20T16:28
происшествия
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Десятки тел животных в коробках и пакетах обнаружили жители Псковской области на несанкционированной свалке за Крестовским лесопарком, полиция региона начала проверку обстоятельств случившегося и поиск причастных лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД области. Тела животных и отходы медпроизводства обнаружил 19 октября 67-летний житель Петровской волости. Мужчина незамедлительно обратился в полицию. "На место выехал участковый уполномоченный полиции, в зоне обслуживания которого находится данная территория. Заявителя опросили в установленном порядке. Участковый провел осмотр и фотографирование места происшествия, зарегистрировал факт проверки", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что на месте побывала следственно-оперативная группа. Сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося, устанавливаются причастные лица. Контроль за ходом расследования взяла прокуратура области. Специалист государственной ветеринарной службы Псковского района участвует в расследовании. Сейчас проводится идентификация тел животных, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231016/zhivoder-1902531804.html
псковская область
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происшествия, псковская область
Происшествия, Псковская область
В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку тел животных

Десятки тел животных нашли на несанкционированной свалке в Псковской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Десятки тел животных в коробках и пакетах обнаружили жители Псковской области на несанкционированной свалке за Крестовским лесопарком, полиция региона начала проверку обстоятельств случившегося и поиск причастных лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД области.
Тела животных и отходы медпроизводства обнаружил 19 октября 67-летний житель Петровской волости. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.
«
"На место выехал участковый уполномоченный полиции, в зоне обслуживания которого находится данная территория. Заявителя опросили в установленном порядке. Участковый провел осмотр и фотографирование места происшествия, зарегистрировал факт проверки", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что на месте побывала следственно-оперативная группа. Сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося, устанавливаются причастные лица. Контроль за ходом расследования взяла прокуратура области.
Специалист государственной ветеринарной службы Псковского района участвует в расследовании. Сейчас проводится идентификация тел животных, добавили в ведомстве.
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