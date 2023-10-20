https://ria.ru/20231020/sunak-1904155614.html
Сунак пообещал использовать все средства для освобождения заложников
Сунак пообещал использовать все средства для освобождения заложников - РИА Новости, 20.10.2023
Сунак пообещал использовать все средства для освобождения заложников
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани пообещал использовать все имеющиеся у Лондона средства для РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:52
2023-10-20T14:52
2023-10-20T14:52
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани пообещал использовать все имеющиеся у Лондона средства для освобождения заложников палестинского движения ХАМАС, сообщили в пятницу на Даунинг-стрит. "Премьер-министр поблагодарил Катар за усилия обеспечить освобождение заложников, захваченных ХАМАС две недели назад, в том числе британских граждан. Он заявил, что правительство Великобритании будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы поддержать эти усилия и положить конец мучениям жертв и их семей", - говорится в заявлении канцелярии Сунака, опубликованном на сайте правительства страны. Стороны также договорились о необходимости избежать эскалации конфликта и как можно скорее доставить в сектор Газа продовольствие, воду, медикаменты и другую гуманитарную помощь. Ранее сообщалось о турне британского премьера по ряду стран Ближнего Востока, которое проходит в свете обострения палестино-израильского конфликта. Утром в четверг Сунак прибыл в Израиль, где провел встречу с президентом Ицхаком Херцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Затем британский премьер отправился в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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израиль, в мире, россия, великобритания, риши сунак, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Россия, Великобритания, Риши Сунак, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сунак пообещал использовать все средства для освобождения заложников
Сунак: Британия будет использовать все средства для освобождения заложников
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани пообещал использовать все имеющиеся у Лондона средства для освобождения заложников палестинского движения ХАМАС, сообщили в пятницу на Даунинг-стрит.
"Премьер-министр поблагодарил Катар за усилия обеспечить освобождение заложников, захваченных ХАМАС две недели назад, в том числе британских граждан. Он заявил, что правительство Великобритании будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы поддержать эти усилия и положить конец мучениям жертв и их семей", - говорится в заявлении канцелярии Сунака, опубликованном на сайте правительства страны.
Сунак заявил о поддержке Израиля со стороны Лондона
Стороны также договорились о необходимости избежать эскалации конфликта и как можно скорее доставить в сектор Газа продовольствие, воду, медикаменты и другую гуманитарную помощь.
Ранее сообщалось о турне британского премьера по ряду стран Ближнего Востока
, которое проходит в свете обострения палестино-израильского конфликта. Утром в четверг Сунак прибыл в Израиль
, где провел встречу с президентом Ицхаком Херцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху
. Затем британский премьер отправился в Саудовскую Аравию
, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Иран заявил, что ответственность за события в секторе Газа ляжет и на США