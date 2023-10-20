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Источник: суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области - РИА Новости, 20.10.2023
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17:14 20.10.2023 (обновлено: 17:15 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/sud-1904204381.html
Источник: суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области
Источник: суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области - РИА Новости, 20.10.2023
Источник: суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области
Кущевский районный суд Краснодарского края санкционировал арест бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:14
2023-10-20T17:15
происшествия
ростовская область
татьяна быковская
краснодарский край
кущевский районный суд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Кущевский районный суд Краснодарского края санкционировал арест бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского, обвиняемых в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Быковская и Беседовский были задержаны в ноябре 2019 года. По данным районного суда Ростова-на-Дону, который изначально рассматривал ходатайство об избрании им меры пресечения, с сентября 2017 по январь 2018 года подсудимые лоббировали интересы фирмы "Центр 100 Ростов-на-Дону" при заключении контрактов с минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию. В мае 2022 года уголовное дело в отношении Быковской и Беседовского поступило в Кущевский райсуд. Им вменяют статью о превышении должностных полномочий, рассмотрение дела пока не закончено. "В ходе очередного заседания суда 20 октября гособвинение заявило ходатайство об изменении подсудимым меры пресечения на заключение под стражу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ранее они находились под подпиской о невыезде. Гособвинение получило данные о том, что, находясь на новых руководящих должностях в здравоохранении региона, подсудимые продолжают оказывать давление на представителей больниц как на свидетелей, добавил источник. "Судья вынес решение о применении в отношении подсудимых меры пресечения в виде заключения под стражу. Быковской – на шесть месяцев, Беседовскому – на три месяца", - сказал собеседник. По информации источника, Быковская - топ-менеджер инвестиционной компании "МедИнвестГрупп", председатель ростовской областной общественной организации "Врачебная палата"; Беседовский - и.о. главврача ГБУ РО Центр медицинской реабилитации №1 Таганрога.
https://ria.ru/20231020/arest-1903996234.html
https://ria.ru/20231019/sud-1903770295.html
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происшествия, ростовская область, татьяна быковская, краснодарский край, кущевский районный суд
Происшествия, Ростовская область, Татьяна Быковская, Краснодарский край, Кущевский районный суд
Источник: суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области

Суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую

© РИА Новости / Александр Блотницкий | Перейти в медиабанкЭкс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская
Экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Александр Блотницкий
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Экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Кущевский районный суд Краснодарского края санкционировал арест бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского, обвиняемых в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Быковская и Беседовский были задержаны в ноябре 2019 года. По данным районного суда Ростова-на-Дону, который изначально рассматривал ходатайство об избрании им меры пресечения, с сентября 2017 по январь 2018 года подсудимые лоббировали интересы фирмы "Центр 100 Ростов-на-Дону" при заключении контрактов с минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию.
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В мае 2022 года уголовное дело в отношении Быковской и Беседовского поступило в Кущевский райсуд. Им вменяют статью о превышении должностных полномочий, рассмотрение дела пока не закончено.
«
"В ходе очередного заседания суда 20 октября гособвинение заявило ходатайство об изменении подсудимым меры пресечения на заключение под стражу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ранее они находились под подпиской о невыезде.
Гособвинение получило данные о том, что, находясь на новых руководящих должностях в здравоохранении региона, подсудимые продолжают оказывать давление на представителей больниц как на свидетелей, добавил источник.
«
"Судья вынес решение о применении в отношении подсудимых меры пресечения в виде заключения под стражу. Быковской – на шесть месяцев, Беседовскому – на три месяца", - сказал собеседник.
По информации источника, Быковская - топ-менеджер инвестиционной компании "МедИнвестГрупп", председатель ростовской областной общественной организации "Врачебная палата"; Беседовский - и.о. главврача ГБУ РО Центр медицинской реабилитации №1 Таганрога.
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ПроисшествияРостовская областьТатьяна БыковскаяКраснодарский крайКущевский районный суд
 
 
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