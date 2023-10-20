Источник: суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области
Суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую
© РИА Новости / Александр Блотницкий | Перейти в медиабанкЭкс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская
Экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Кущевский районный суд Краснодарского края санкционировал арест бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского, обвиняемых в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Быковская и Беседовский были задержаны в ноябре 2019 года. По данным районного суда Ростова-на-Дону, который изначально рассматривал ходатайство об избрании им меры пресечения, с сентября 2017 по январь 2018 года подсудимые лоббировали интересы фирмы "Центр 100 Ростов-на-Дону" при заключении контрактов с минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию.
В мае 2022 года уголовное дело в отношении Быковской и Беседовского поступило в Кущевский райсуд. Им вменяют статью о превышении должностных полномочий, рассмотрение дела пока не закончено.
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"В ходе очередного заседания суда 20 октября гособвинение заявило ходатайство об изменении подсудимым меры пресечения на заключение под стражу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ранее они находились под подпиской о невыезде.
Гособвинение получило данные о том, что, находясь на новых руководящих должностях в здравоохранении региона, подсудимые продолжают оказывать давление на представителей больниц как на свидетелей, добавил источник.
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"Судья вынес решение о применении в отношении подсудимых меры пресечения в виде заключения под стражу. Быковской – на шесть месяцев, Беседовскому – на три месяца", - сказал собеседник.
По информации источника, Быковская - топ-менеджер инвестиционной компании "МедИнвестГрупп", председатель ростовской областной общественной организации "Врачебная палата"; Беседовский - и.о. главврача ГБУ РО Центр медицинской реабилитации №1 Таганрога.