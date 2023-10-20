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В Самаре суд арестовал пять человек из-за драк мигрантов и подростков - РИА Новости, 20.10.2023
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15:15 20.10.2023 (обновлено: 15:43 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/sud-1904163789.html
В Самаре суд арестовал пять человек из-за драк мигрантов и подростков
В Самаре суд арестовал пять человек из-за драк мигрантов и подростков - РИА Новости, 20.10.2023
В Самаре суд арестовал пять человек из-за драк мигрантов и подростков
Самарский районный суд Самары заключил под стражу трех совершеннолетних, задержанных после драк между мигрантами и подростками, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:15
2023-10-20T15:43
происшествия
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самара
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мигранты
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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Самарский районный суд Самары заключил под стражу трех совершеннолетних, задержанных после драк между мигрантами и подростками, сообщили РИА Новости в суде. "Трем совершеннолетним избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства. Всего в пятницу суд рассмотрел ходатайства по мере пресечения для пяти из семи подозреваемых. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что двое несовершеннолетних также арестованы.Позже в суде подтвердили информацию источника, а также сообщили, что еще одному несовершеннолетнему продлили срок задержания на 72 часа - до 23 октября.По версии следствия, с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки. Во время потасовок участникам драк причинены телесные повреждения.По факту происшествия следователи возбудили четыре уголовных дела: по ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 116 УК РФ (побои), ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Последнее уголовное дело заведено после размещения в соцсетях видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего, в которых упоминается губернатор.
https://ria.ru/20231020/tatarskiy-1904096512.html
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происшествия, россия, самара, общество, мигранты
Происшествия, Россия, Самара, Общество, Мигранты
В Самаре суд арестовал пять человек из-за драк мигрантов и подростков

Самарский районный суд арестовал пять человек из-за драк мигрантов и подростков

© iStock.com / thodonalЮрист
Юрист - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© iStock.com / thodonal
Юрист. Архивное фото
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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Самарский районный суд Самары заключил под стражу трех совершеннолетних, задержанных после драк между мигрантами и подростками, сообщили РИА Новости в суде.
"Трем совершеннолетним избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
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Всего в пятницу суд рассмотрел ходатайства по мере пресечения для пяти из семи подозреваемых. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что двое несовершеннолетних также арестованы.
Позже в суде подтвердили информацию источника, а также сообщили, что еще одному несовершеннолетнему продлили срок задержания на 72 часа - до 23 октября.
По версии следствия, с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки. Во время потасовок участникам драк причинены телесные повреждения.
По факту происшествия следователи возбудили четыре уголовных дела: по ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 116 УК РФ (побои), ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Последнее уголовное дело заведено после размещения в соцсетях видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего, в которых упоминается губернатор.
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