https://ria.ru/20231020/sud-1904160234.html

Экс-главу антикоррупционного отдела УВД в Москве будут судить за взятку

Экс-главу антикоррупционного отдела УВД в Москве будут судить за взятку - РИА Новости, 20.10.2023

Экс-главу антикоррупционного отдела УВД в Москве будут судить за взятку

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:04

2023-10-20T15:04

2023-10-20T15:04

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО московского главка МВД РФ, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В августе 2022 года источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании в Москве начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО Александра Басова за получение взятки. По словам источника, Басов потребовал от замруководителя ГУП "Московский городской центр дезинфекции" деньги, пообещав за это прекратить проверки, касающиеся расходования бюджета. Задержали его при их передаче. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости причастность полицейского к инциденту. "Прокуратура города Москвы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении теперь уже бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве и его соучастника. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере) и по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По информации столичной прокуратуры, обвиняемый, находясь в служебном кабинете, получил через посредника денежные средства в размере 1,1 миллиона рублей, а также муляжи денежных средств, имитирующие два миллиона рублей и 30 тысяч долларов в качестве взятки от "руководителя предприятия, действовавшего в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия". Подчеркивается, что деньги передавались за прекращение проверочных мероприятий, а также за "попустительство по службе в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица".

https://ria.ru/20231019/mefedron-1903892384.html

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происшествия, россия, москва