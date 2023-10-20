https://ria.ru/20231020/sud-1904160234.html
Экс-главу антикоррупционного отдела УВД в Москве будут судить за взятку
Экс-главу антикоррупционного отдела УВД в Москве будут судить за взятку - РИА Новости, 20.10.2023
Экс-главу антикоррупционного отдела УВД в Москве будут судить за взятку
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:04
2023-10-20T15:04
2023-10-20T15:04
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО московского главка МВД РФ, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В августе 2022 года источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании в Москве начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО Александра Басова за получение взятки. По словам источника, Басов потребовал от замруководителя ГУП "Московский городской центр дезинфекции" деньги, пообещав за это прекратить проверки, касающиеся расходования бюджета. Задержали его при их передаче. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости причастность полицейского к инциденту. "Прокуратура города Москвы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении теперь уже бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве и его соучастника. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере) и по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По информации столичной прокуратуры, обвиняемый, находясь в служебном кабинете, получил через посредника денежные средства в размере 1,1 миллиона рублей, а также муляжи денежных средств, имитирующие два миллиона рублей и 30 тысяч долларов в качестве взятки от "руководителя предприятия, действовавшего в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия". Подчеркивается, что деньги передавались за прекращение проверочных мероприятий, а также за "попустительство по службе в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица".
https://ria.ru/20231019/mefedron-1903892384.html
https://ria.ru/20231019/vzyatka-1903802700.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Экс-главу антикоррупционного отдела УВД в Москве будут судить за взятку
Экс-главу антикоррупционного отдела УВД по СВАО в Москве будут судить за взятку
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО московского главка МВД РФ, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
В августе 2022 года источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании в Москве
начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО Александра Басова за получение взятки. По словам источника, Басов потребовал от замруководителя ГУП "Московский городской центр дезинфекции" деньги, пообещав за это прекратить проверки, касающиеся расходования бюджета. Задержали его при их передаче. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости причастность полицейского к инциденту.
Задержанных с мефедроном экс-полицейских отправили под домашний арест
"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении теперь уже бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве и его соучастника. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере) и по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По информации столичной прокуратуры, обвиняемый, находясь в служебном кабинете, получил через посредника денежные средства в размере 1,1 миллиона рублей, а также муляжи денежных средств, имитирующие два миллиона рублей и 30 тысяч долларов в качестве взятки от "руководителя предприятия, действовавшего в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия". Подчеркивается, что деньги передавались за прекращение проверочных мероприятий, а также за "попустительство по службе в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица".
Экс-замглавы Рыбинска задержали по обвинению в получении взятки