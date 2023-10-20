https://ria.ru/20231020/sud-1904132912.html
В подмосковный суд поступила просьба следствия об аресте пасынка Намина
В подмосковный суд поступила просьба следствия об аресте пасынка Намина - РИА Новости, 20.10.2023
В подмосковный суд поступила просьба следствия об аресте пасынка Намина
Следствие просит Истринский городской суд Московской области арестовать пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, который обвиняется в убийстве брата и РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:59
2023-10-20T13:59
2023-10-20T14:56
происшествия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Следствие просит Истринский городской суд Московской области арестовать пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, который обвиняется в убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об аресте Микояна сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства. Как сообщали в СК, Микоян назвал мотивом убийства брата и бабушки давний семейный конфликт. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района. Микоян на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. СК предъявил 39-летнему мужчине обвинение по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), ему может грозить пожизненное лишение свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20231019/mikoyan-1903903030.html
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происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, россия, стас намин, следственный комитет россии (ск рф), истринский городской суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истринский район, Россия, Стас Намин, Следственный комитет России (СК РФ), Истринский городской суд, Шоубиз
В подмосковный суд поступила просьба следствия об аресте пасынка Намина
Просьба следствия об аресте пасынка Намина поступила в подмосковный суд