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В подмосковный суд поступила просьба следствия об аресте пасынка Намина - РИА Новости, 20.10.2023
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Шоубиз
 
13:59 20.10.2023 (обновлено: 14:56 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/sud-1904132912.html
В подмосковный суд поступила просьба следствия об аресте пасынка Намина
В подмосковный суд поступила просьба следствия об аресте пасынка Намина - РИА Новости, 20.10.2023
В подмосковный суд поступила просьба следствия об аресте пасынка Намина
Следствие просит Истринский городской суд Московской области арестовать пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, который обвиняется в убийстве брата и РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:59
2023-10-20T14:56
происшествия
московская область (подмосковье)
истринский район
россия
стас намин
следственный комитет россии (ск рф)
истринский городской суд
шоубиз
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Следствие просит Истринский городской суд Московской области арестовать пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, который обвиняется в убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об аресте Микояна сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства. Как сообщали в СК, Микоян назвал мотивом убийства брата и бабушки давний семейный конфликт. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района. Микоян на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. СК предъявил 39-летнему мужчине обвинение по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), ему может грозить пожизненное лишение свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20231019/mikoyan-1903903030.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231019/namin-1903865064.html
московская область (подмосковье)
истринский район
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, россия, стас намин, следственный комитет россии (ск рф), истринский городской суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истринский район, Россия, Стас Намин, Следственный комитет России (СК РФ), Истринский городской суд, Шоубиз
В подмосковный суд поступила просьба следствия об аресте пасынка Намина

Просьба следствия об аресте пасынка Намина поступила в подмосковный суд

© СК РоссииРоман Микоян
Роман Микоян
© СК России
Роман Микоян
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Следствие просит Истринский городской суд Московской области арестовать пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, который обвиняется в убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об аресте Микояна сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
СК РФ: пасынок Стаса Намина назвал мотив убийства брата и бабушки
Вчера, 17:50
Как сообщали в СК, Микоян назвал мотивом убийства брата и бабушки давний семейный конфликт.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района. Микоян на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
СК предъявил 39-летнему мужчине обвинение по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), ему может грозить пожизненное лишение свободы.
Художник и музыкант Стас Намин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Представители Намина высказались о задержанном пасынке музыканта
Вчера, 15:40
 
ШоубизПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Истринский районРоссияСтас НаминСледственный комитет России (СК РФ)Истринский городской суд
 
 
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