https://ria.ru/20231020/sud-1904132912.html

В подмосковный суд поступила просьба следствия об аресте пасынка Намина

В подмосковный суд поступила просьба следствия об аресте пасынка Намина - РИА Новости, 20.10.2023

В подмосковный суд поступила просьба следствия об аресте пасынка Намина

Следствие просит Истринский городской суд Московской области арестовать пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, который обвиняется в убийстве брата и РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:59

2023-10-20T13:59

2023-10-20T14:56

происшествия

московская область (подмосковье)

истринский район

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Следствие просит Истринский городской суд Московской области арестовать пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, который обвиняется в убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об аресте Микояна сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства. Как сообщали в СК, Микоян назвал мотивом убийства брата и бабушки давний семейный конфликт. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района. Микоян на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. СК предъявил 39-летнему мужчине обвинение по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), ему может грозить пожизненное лишение свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20231019/mikoyan-1903903030.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231019/namin-1903865064.html

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происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, россия, стас намин, следственный комитет россии (ск рф), истринский городской суд