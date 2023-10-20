https://ria.ru/20231020/sud-1904085598.html

Мужчина убил товарища, случайно уронив гирю ему на голову

Мужчина убил товарища, случайно уронив гирю ему на голову - РИА Новости, 20.10.2023

Мужчина убил товарища, случайно уронив гирю ему на голову

Житель Нижегородской области осужден на полтора года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности приятелю, на голову которому он нечаянно уронил... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:05

2023-10-20T12:05

2023-10-20T12:05

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нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Житель Нижегородской области осужден на полтора года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности приятелю, на голову которому он нечаянно уронил гирю весом 16 килограммов, сообщается на сайте Семеновского районного суда. Судом установлено, что в начале июля 2022 года подсудимый распивал спиртные напитки с потерпевшим в доме общего знакомого. На веранде подсудимый заметил гирю весом 16 килограммов. Взяв ее в правую руку, он начал выполнять упражнение "жим гири стоя", удерживая гирю вверх дном за ручку. Во время очередного поднятия гири подсудимый не смог зафиксировать спортивный снаряд в руке и по неосторожности уронил ее на голову потерпевшего, который подсчитывал количество поднятий. Спустя неделю потерпевший скончался в больнице. Отмечается, что подсудимый признал вину в полном объеме. "Приговором Семеновского районного суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год шесть месяцев с возложением ограничений", - говорится в сообщении. Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу сестры погибшего 400 тысяч рублей в счет возмещения компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903791095.html

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происшествия, нижегородская область, россия, убийство