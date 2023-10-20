Рейтинг@Mail.ru
Мужчина убил товарища, случайно уронив гирю ему на голову - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/sud-1904085598.html
Мужчина убил товарища, случайно уронив гирю ему на голову
Мужчина убил товарища, случайно уронив гирю ему на голову - РИА Новости, 20.10.2023
Мужчина убил товарища, случайно уронив гирю ему на голову
Житель Нижегородской области осужден на полтора года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности приятелю, на голову которому он нечаянно уронил... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:05
2023-10-20T12:05
происшествия
нижегородская область
россия
убийство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891965644_161:412:3067:2047_1920x0_80_0_0_56fe798552ec79d052f05bcfa5981555.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Житель Нижегородской области осужден на полтора года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности приятелю, на голову которому он нечаянно уронил гирю весом 16 килограммов, сообщается на сайте Семеновского районного суда. Судом установлено, что в начале июля 2022 года подсудимый распивал спиртные напитки с потерпевшим в доме общего знакомого. На веранде подсудимый заметил гирю весом 16 килограммов. Взяв ее в правую руку, он начал выполнять упражнение "жим гири стоя", удерживая гирю вверх дном за ручку. Во время очередного поднятия гири подсудимый не смог зафиксировать спортивный снаряд в руке и по неосторожности уронил ее на голову потерпевшего, который подсчитывал количество поднятий. Спустя неделю потерпевший скончался в больнице. Отмечается, что подсудимый признал вину в полном объеме. "Приговором Семеновского районного суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год шесть месяцев с возложением ограничений", - говорится в сообщении. Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу сестры погибшего 400 тысяч рублей в счет возмещения компенсации морального вреда, причиненного преступлением.
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903791095.html
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891965644_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_28ccf28d4f6f7e26a65a4787b6770bd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, россия, убийство
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Убийство
Мужчина убил товарища, случайно уронив гирю ему на голову

Суд вынес приговор жителю Нижегородской области, убившего гирей товарища

© iStock.com / thodonalЮрист
Юрист - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© iStock.com / thodonal
Юрист. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Житель Нижегородской области осужден на полтора года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности приятелю, на голову которому он нечаянно уронил гирю весом 16 килограммов, сообщается на сайте Семеновского районного суда.
Судом установлено, что в начале июля 2022 года подсудимый распивал спиртные напитки с потерпевшим в доме общего знакомого. На веранде подсудимый заметил гирю весом 16 килограммов. Взяв ее в правую руку, он начал выполнять упражнение "жим гири стоя", удерживая гирю вверх дном за ручку. Во время очередного поднятия гири подсудимый не смог зафиксировать спортивный снаряд в руке и по неосторожности уронил ее на голову потерпевшего, который подсчитывал количество поднятий. Спустя неделю потерпевший скончался в больнице.
Сотрудница Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В Екатеринбурге мужчина угрожал убить двухлетнего ребенка консервным ножом
Вчера, 12:03
Отмечается, что подсудимый признал вину в полном объеме.
"Приговором Семеновского районного суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год шесть месяцев с возложением ограничений", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу сестры погибшего 400 тысяч рублей в счет возмещения компенсации морального вреда, причиненного преступлением.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В Новосибирске арестовали киллеров, не убивших бизнесмена семью выстрелами
Вчера, 10:58
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияУбийство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала