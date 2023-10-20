Рейтинг@Mail.ru
В Верховный суд Польши начали поступать протесты из-за прошедших выборов - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/sud-1904065141.html
В Верховный суд Польши начали поступать протесты из-за прошедших выборов
В Верховный суд Польши начали поступать протесты из-за прошедших выборов - РИА Новости, 20.10.2023
В Верховный суд Польши начали поступать протесты из-за прошедших выборов
Первые протесты в связи с избирательным процессом начали поступать в Верховный суд Польши после парламентских выборов и референдума, сообщает суд. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:34
2023-10-20T11:34
в мире
польша
право и справедливость
парламентские выборы в польше
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Первые протесты в связи с избирательным процессом начали поступать в Верховный суд Польши после парламентских выборов и референдума, сообщает суд. "По состоянию на четверг в Верховном суде было зарегистрировано 12 протестов в связи с парламентскими выборами и пять протестов в связи с референдумом", - говорится в сообщении. Суд не уточняет суть протестов, однако ранее Государственная избирательная комиссия сообщала о немногочисленных случаях выноса бюллетеней для голосования из избирательных участков, либо об уничтожении или повреждении документов, связанных с выборами. При этом отмечается, что в соответствии с действующим законодательством срок внесения протестов заканчивается 25 октября. По итогам воскресных парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Этот расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если оппозиция сможет объединиться, то будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.
https://ria.ru/20231019/vybory-1903903161.html
https://ria.ru/20231019/nelegaly-1903878983.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, право и справедливость, парламентские выборы в польше
В мире, Польша, Право и справедливость, Парламентские выборы в Польше
В Верховный суд Польши начали поступать протесты из-за прошедших выборов

В Верховный суд Польши поступили 17 протестов из-за выборов и референдума

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаг Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Первые протесты в связи с избирательным процессом начали поступать в Верховный суд Польши после парламентских выборов и референдума, сообщает суд.
"По состоянию на четверг в Верховном суде было зарегистрировано 12 протестов в связи с парламентскими выборами и пять протестов в связи с референдумом", - говорится в сообщении.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В Польше заявили, что армия уничтожает некоторые документы после выборов
Вчера, 17:12
Суд не уточняет суть протестов, однако ранее Государственная избирательная комиссия сообщала о немногочисленных случаях выноса бюллетеней для голосования из избирательных участков, либо об уничтожении или повреждении документов, связанных с выборами.
При этом отмечается, что в соответствии с действующим законодательством срок внесения протестов заканчивается 25 октября.
По итогам воскресных парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Этот расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если оппозиция сможет объединиться, то будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.
Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В Польше за перевоз нелегалов в Западную Европу задержали украинца
Вчера, 15:54
 
В миреПольшаПраво и справедливостьПарламентские выборы в Польше
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала