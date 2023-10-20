https://ria.ru/20231020/sud-1904065141.html

В Верховный суд Польши начали поступать протесты из-за прошедших выборов

В Верховный суд Польши начали поступать протесты из-за прошедших выборов - РИА Новости, 20.10.2023

В Верховный суд Польши начали поступать протесты из-за прошедших выборов

Первые протесты в связи с избирательным процессом начали поступать в Верховный суд Польши после парламентских выборов и референдума, сообщает суд. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:34

2023-10-20T11:34

2023-10-20T11:34

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польша

право и справедливость

парламентские выборы в польше

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ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Первые протесты в связи с избирательным процессом начали поступать в Верховный суд Польши после парламентских выборов и референдума, сообщает суд. "По состоянию на четверг в Верховном суде было зарегистрировано 12 протестов в связи с парламентскими выборами и пять протестов в связи с референдумом", - говорится в сообщении. Суд не уточняет суть протестов, однако ранее Государственная избирательная комиссия сообщала о немногочисленных случаях выноса бюллетеней для голосования из избирательных участков, либо об уничтожении или повреждении документов, связанных с выборами. При этом отмечается, что в соответствии с действующим законодательством срок внесения протестов заканчивается 25 октября. По итогам воскресных парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Этот расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если оппозиция сможет объединиться, то будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.

https://ria.ru/20231019/vybory-1903903161.html

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в мире, польша, право и справедливость, парламентские выборы в польше