https://ria.ru/20231020/sud-1904005218.html
В Узбекистане мужчина получил пожизненный срок за убийство трех своих детей
В Узбекистане мужчина получил пожизненный срок за убийство трех своих детей - РИА Новости, 20.10.2023
В Узбекистане мужчина получил пожизненный срок за убийство трех своих детей
Самаркандский городской суд по уголовным делам приговорил местного жителя к пожизненному сроку за убийство троих своих детей после ссоры с женой по телефону,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:48
2023-10-20T09:48
2023-10-20T09:50
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ТАШКЕНТ, 20 окт – РИА Новости. Самаркандский городской суд по уголовным делам приговорил местного жителя к пожизненному сроку за убийство троих своих детей после ссоры с женой по телефону, сообщил РИА Новости представитель суда. В июне генпрокуратура Узбекистана сообщила, что 36-летний самаркандец убил кухонным ножом троих своих несовершеннолетних детей - двух девочек и одного мальчика - после ссоры по телефону с женой, которая работает в Израиле. Мужчина также пытался покончить жизнь самоубийством. "Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и приговорил к пожизненному заключению", - сказал представитель суда. Ему вменили умышленное убийство двух или более лиц, заведомо для виновного находившихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью. В Узбекистане в соответствии с конституцией отменена смертная казнь. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина не находился под воздействием каких-либо препаратов и отдавал себе отчет в своих поступках, добавили в суде.
https://ria.ru/20231020/krasnoyarsk-1903999179.html
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Происшествия, Узбекистан, Самарканд, Израиль, Россия
В Узбекистане мужчина получил пожизненный срок за убийство трех своих детей
Суд Самарканда дал пожизненный срок мужчине за убийство трех своих детей
ТАШКЕНТ, 20 окт – РИА Новости. Самаркандский городской суд по уголовным делам приговорил местного жителя к пожизненному сроку за убийство троих своих детей после ссоры с женой по телефону, сообщил РИА Новости представитель суда.
В июне генпрокуратура Узбекистана
сообщила, что 36-летний самаркандец убил кухонным ножом троих своих несовершеннолетних детей - двух девочек и одного мальчика - после ссоры по телефону с женой, которая работает в Израиле
. Мужчина также пытался покончить жизнь самоубийством.
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"Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и приговорил к пожизненному заключению", - сказал представитель суда.
Ему вменили умышленное убийство двух или более лиц, заведомо для виновного находившихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью. В Узбекистане в соответствии с конституцией отменена смертная казнь.
Экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина не находился под воздействием каких-либо препаратов и отдавал себе отчет в своих поступках, добавили в суде.
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