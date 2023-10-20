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В Тель-Авиве поставили стол для будущих освобожденных заложников из Газы

В Тель-Авиве поставили стол для будущих освобожденных заложников из Газы - РИА Новости, 20.10.2023

В Тель-Авиве поставили стол для будущих освобожденных заложников из Газы

Рядом с Музеем изобразительного искусства в Тель-Авиве устроили стол на 203 человека в качестве знака того, что заложников из сектора Газа обязательно дождутся, РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:58

2023-10-20T14:58

2023-10-20T14:58

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Рядом с Музеем изобразительного искусства в Тель-Авиве устроили стол на 203 человека в качестве знака того, что заложников из сектора Газа обязательно дождутся, передаёт корреспондент РИА Новости. Недалеко от музея расположен большой длинный стол на 203 персоны, рядом с ним на земле лежит большой флаг с надписью: "Верните их домой!". Поблизости небольшой тент, под которым рисуют плакаты в поддержку заложников в секторе Газа и их семей. Стол на 203 человека, как рассказали корреспонденту агентства у музея, символизирует, что узников ХАМАС обязательно дождутся. "Это традиционный стол на праздник Шабат, мы держим его пустым и храним для заложников, находящихся сейчас в секторе Газа, и которые непременно оттуда вернутся. Всего здесь 203 места, 203 кресла, включая кресла для детей - для тех детей, что до сих пор находятся в заложниках в секторе Газа", - рассказал один из волонтёров-создателей инсталляции.

тель-авив

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в мире, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году