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Дефицит бюджета США вырос на 320 миллиардов долларов - РИА Новости, 20.10.2023
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23:17 20.10.2023 (обновлено: 23:40 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ssha-1904273477.html
Дефицит бюджета США вырос на 320 миллиардов долларов
Дефицит бюджета США вырос на 320 миллиардов долларов - РИА Новости, 20.10.2023
Дефицит бюджета США вырос на 320 миллиардов долларов
Дефицит бюджета США в завершившемся 2023 финансовом году увеличился на 320 миллиардов долларов, до 1,7 триллиона, сообщили Белый дом и министерство финансов. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T23:17
2023-10-20T23:40
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ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Дефицит бюджета США в завершившемся 2023 финансовом году увеличился на 320 миллиардов долларов, до 1,7 триллиона, сообщили Белый дом и министерство финансов."Данные на конец года... показывают, что дефицит за 2023 финансовый год составил 1,7 триллиона долларов, на 320 миллиардов долларов больше, чем дефицит предшествующего года", - говорится в релизе.Финансовый год в США завершается в конце сентября.
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США, В мире
Дефицит бюджета США вырос на 320 миллиардов долларов

Дефицит бюджета США вырос на 320 млрд долларов до 1,7 триллиона

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Дефицит бюджета США в завершившемся 2023 финансовом году увеличился на 320 миллиардов долларов, до 1,7 триллиона, сообщили Белый дом и министерство финансов.
"Данные на конец года... показывают, что дефицит за 2023 финансовый год составил 1,7 триллиона долларов, на 320 миллиардов долларов больше, чем дефицит предшествующего года", - говорится в релизе.
Финансовый год в США завершается в конце сентября.
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