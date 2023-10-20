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Дефицит бюджета США вырос на 320 миллиардов долларов

Дефицит бюджета США вырос на 320 миллиардов долларов - РИА Новости, 20.10.2023

Дефицит бюджета США вырос на 320 миллиардов долларов

Дефицит бюджета США в завершившемся 2023 финансовом году увеличился на 320 миллиардов долларов, до 1,7 триллиона, сообщили Белый дом и министерство финансов. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T23:17

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ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Дефицит бюджета США в завершившемся 2023 финансовом году увеличился на 320 миллиардов долларов, до 1,7 триллиона, сообщили Белый дом и министерство финансов."Данные на конец года... показывают, что дефицит за 2023 финансовый год составил 1,7 триллиона долларов, на 320 миллиардов долларов больше, чем дефицит предшествующего года", - говорится в релизе.Финансовый год в США завершается в конце сентября.

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