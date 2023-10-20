https://ria.ru/20231020/ssha-1904210900.html

Байден запросил согласование бюджета на помощь Израилю и Украине

Байден запросил согласование бюджета на помощь Израилю и Украине - РИА Новости, 20.10.2023

Байден запросил согласование бюджета на помощь Израилю и Украине

Президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине, предложив выделить им более 75 миллиардов долларов, сообщил... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:32

2023-10-20T17:32

2023-10-20T19:17

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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине, предложив выделить им более 75 миллиардов долларов, сообщил Белый дом.Глава государства потребовал направить на поддержку Киева 61 миллиард долларов, из них:В бюджетном запросе также говорится о необходимости выделить около 798 миллионов долларов ВВС США для "ответа на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы", 846 миллионов — на закупки ракет "для реагирования на события вокруг Украины", а также порядка 11,8 миллиарда долларов на экономическую поддержку Киева и стран, на которые повлияла ситуация.На поддержку Израиля Байден запросил у конгресса 14,3 миллиарда долларов, из них:В бюджетном запросе указано, что помощь еврейскому государству предусматривает передачу четырех миллиардов долларов до 2027 года на закупку систем ПВО "Железный купол" и "Праща Давида".Кроме того, хозяин Белого дома поручил выделить 9,15 миллиарда долларов для гуманитарной помощи Украине, Израилю и Газе.Помимо прочего, Байден предложил конгрессу согласовать свыше 50 миллиардов долларов инвестиций в американский военно-промышленный комплекс, а также два миллиарда — для поддержки Азиатско-Тихоокеанского региона.Белый дом опубликовал письмо бюджетного офиса временному спикеру палаты представителей конгресса Патрику Макгенри. При этом у него нет полномочий по согласованию бюджета.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

https://ria.ru/20231020/ukraina-1904203630.html

https://ria.ru/20231020/ssha-1904057685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, пентагон