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Байден запросил согласование бюджета на помощь Израилю и Украине - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 20.10.2023 (обновлено: 19:17 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ssha-1904210900.html
Байден запросил согласование бюджета на помощь Израилю и Украине
Байден запросил согласование бюджета на помощь Израилю и Украине - РИА Новости, 20.10.2023
Байден запросил согласование бюджета на помощь Израилю и Украине
Президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине, предложив выделить им более 75 миллиардов долларов, сообщил... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:32
2023-10-20T19:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
сша
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине, предложив выделить им более 75 миллиардов долларов, сообщил Белый дом.Глава государства потребовал направить на поддержку Киева 61 миллиард долларов, из них:В бюджетном запросе также говорится о необходимости выделить около 798 миллионов долларов ВВС США для "ответа на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы", 846 миллионов — на закупки ракет "для реагирования на события вокруг Украины", а также порядка 11,8 миллиарда долларов на экономическую поддержку Киева и стран, на которые повлияла ситуация.На поддержку Израиля Байден запросил у конгресса 14,3 миллиарда долларов, из них:В бюджетном запросе указано, что помощь еврейскому государству предусматривает передачу четырех миллиардов долларов до 2027 года на закупку систем ПВО "Железный купол" и "Праща Давида".Кроме того, хозяин Белого дома поручил выделить 9,15 миллиарда долларов для гуманитарной помощи Украине, Израилю и Газе.Помимо прочего, Байден предложил конгрессу согласовать свыше 50 миллиардов долларов инвестиций в американский военно-промышленный комплекс, а также два миллиарда — для поддержки Азиатско-Тихоокеанского региона.Белый дом опубликовал письмо бюджетного офиса временному спикеру палаты представителей конгресса Патрику Макгенри. При этом у него нет полномочий по согласованию бюджета.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904203630.html
https://ria.ru/20231020/ssha-1904057685.html
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в мире, украина, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Пентагон
Байден запросил согласование бюджета на помощь Израилю и Украине

Байден запросил у конгресса более 75 миллиардов долларов для Украины и Израиля

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине, предложив выделить им более 75 миллиардов долларов, сообщил Белый дом.
Глава государства потребовал направить на поддержку Киева 61 миллиард долларов, из них:
  • 30 миллиардов — на поставки вооружений Киеву и пополнение собственных запасов;
  • 14,4 миллиарда — на обеспечение разведывательной и оборонной поддержки;
  • 481 миллион — на помощь украинцам, пребывающим в Штатах;
  • 16,3 миллиарда — для оказания гуманитарной помощи;
  • 149 миллионов — на реагирование в случае ядерных и радиоактивных инцидентов.
В бюджетном запросе также говорится о необходимости выделить около 798 миллионов долларов ВВС США для "ответа на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы", 846 миллионов — на закупки ракет "для реагирования на события вокруг Украины", а также порядка 11,8 миллиарда долларов на экономическую поддержку Киева и стран, на которые повлияла ситуация.
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На поддержку Израиля Байден запросил у конгресса 14,3 миллиарда долларов, из них:
  • 10,6 миллиарда по линии Пентагона — на поставки в сфере ПВО, пополнение собственных запасов вооружений и обеспечение индустриальной базы;
  • 3,7 миллиарда по линии Госдепа — средства, помимо поддержки дипломатических усилий, предназначены для оказания оборонной помощи.
В бюджетном запросе указано, что помощь еврейскому государству предусматривает передачу четырех миллиардов долларов до 2027 года на закупку систем ПВО "Железный купол" и "Праща Давида".
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Кроме того, хозяин Белого дома поручил выделить 9,15 миллиарда долларов для гуманитарной помощи Украине, Израилю и Газе.
Помимо прочего, Байден предложил конгрессу согласовать свыше 50 миллиардов долларов инвестиций в американский военно-промышленный комплекс, а также два миллиарда — для поддержки Азиатско-Тихоокеанского региона.
Белый дом опубликовал письмо бюджетного офиса временному спикеру палаты представителей конгресса Патрику Макгенри. При этом у него нет полномочий по согласованию бюджета.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИзраильСШАДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПентагон
 
 
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