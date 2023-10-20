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США ввели санкции против детей президента Республики Сербской Додика

США ввели санкции против детей президента Республики Сербской Додика - РИА Новости, 20.10.2023

США ввели санкции против детей президента Республики Сербской Додика

США добавили в санкционные списки детей президента Республики Сербской Милорада Додика Горицу и Игоря, сообщает минфин страны. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:22

2023-10-20T17:22

2023-10-20T17:22

сша

китай

в мире

санкции

общество

босния

республика сербская

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. США добавили в санкционные списки детей президента Республики Сербской Милорада Додика Горицу и Игоря, сообщает минфин страны. Как говорится в обновленном списке офиса по контролю за иностранными активами минфина США, в санкционные списки добавлены Горица Додик 1982 года рождения и Игорь Додик 1989 года рождения. Кроме того, под санкции попал ресторан "Агапэ", связанный с дочерью президента, и предприятие по производству молочной продукции, а также несколько зарегистрированных в Китае компаний. Ведомство пока не поясняет причину введения санкций.

https://ria.ru/20230906/dodik-1894526952.html

https://ria.ru/20230828/vstuplenie-1892775851.html

сша

китай

босния

республика сербская

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сша, китай, в мире, санкции, общество, босния, республика сербская